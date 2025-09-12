Françaises emprisonnées en Turquie : ce que l'on sait des accusations de trafic de drogue contre elles

Deux jeunes Françaises, interpellées fin février lors d'une escale à Istanbul avec deux valises contenant chacune 15 kg de cannabis, ont comparu jeudi 11 septembre devant la justice turque. Voici ce que l'on sait.

Une affaire pour le moins troublante. Ce jeudi, deux ressortissantes françaises, Mariam D. et Ibtissem B., âgées respectivement de 23 et 22 ans, se sont présentées devant le tribunal de Caglayan, à Istanbul, pour expliquer comment elles se sont retrouvées avec deux valises bourrées de cannabis.

Alors qu'elles rentraient de vacances en Thaïlande, les deux anciennes meilleures amies, qui faisaient une escale dans la ville turque, ont été interpelées par les forces de l'ordre en possession de 30 kg de produits stupéfiants.

Deux récits radicalement différents

«C'est Ibtissem qui m'a passée la valise, c'est elle qui connaissait le garçon qui nous les a données», a accusé d'entrée Mariam, qui a juré n'avoir jamais vu l'homme en question. «Ma valise était cadenassée, mais elle m'a dit que dedans, il y avait des cosmétiques. C'est mon amie d'enfance, donc je lui ai fait confiance», a soutenu l'étudiante.

«Je ne sais pas du tout pourquoi elle m'accuse, moi je vais vous dire la vraie histoire», a lancé l'autre jeune femme, entrée en sanglots dans la salle d'audience trente minutes plus tôt.

Selon elle, tout est parti d'une soirée dans une discothèque thaïlandaise où les deux Parisiennes ont sympathisé avec une connaissance de Taeric O., un ami d'enfance à qui Ibtissem avait confié se rendre en vacances en Thaïlande.

DeS valises confiées par une connaissance d'un ami

«Avant de partir de la boîte, il nous a demandé si on pouvait ramener deux valises pour sa famille en Belgique», a-t-elle avancé. Au matin de leur vol retour, elle a raconté avoir vu son amie Mariam dans leur appartement de Bangkok en compagnie de la connaissance de Taeric O., deux valises posées à leur côté.

«Je n'ai même pas regardé s'il y avait des cadenas, j'ai fait confiance à Taeric, surtout qu'on devait les donner à sa mère que je connais depuis que je suis petite», a poursuivi Ibtissem.

Un trafic qui serait piloté depuis une prison française

Mais à leur arrivée à Istanbul, les deux jeunes femmes sont interpellées en possession de 30 kg de cannabis. Leurs avocats turcs ont réclamé lors de l'audience que des relevés d'empreinte soient effectués à l'intérieur des deux bagages, afin d'aider à démontrer qu'elles ne les ont jamais ouvertes et ignoraient tout de leur contenu.

L'avocate française de la famille d'Ibtissem a affirmé que Taeric O. aurait tout piloté depuis la maison d'arrêt d'Amiens, dans le nord de la France, où il était détenu au moment des faits, ce que les deux jeunes femmes ignoraient, selon elle.

Aussi, rien de cela n'aurait eu lieu s'il n'avait pu se procurer un téléphone portable en détention, a avancé l'avocate.

La seconde audience de ce procès, lors de laquelle le prononcé du verdict aura lieu, est attendue le 23 décembre prochain.

Si elles sont reconnues coupables de trafic de drogues, Mariam D. et Ibtissem B., incarcérées à la prison de Silivri, près d'Istanbul, encourent au moins dix ans de prison.