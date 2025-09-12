L'Otan ne voit aucune "menace militaire immédiate" contre un de ses 32 pays membres, en raison des exercices militaires débutés vendredi par la Russie et le Belarus, a affirmé un responsable de l'Alliance.

L'Otan "suit de très près les activités militaires de la Russie", a indiqué ce responsable, appelant "la Russie et le Belarus à agir de manière prévisible et transparente". "Nous ne voyons aucune menace militaire immédiate contre un quelconque allié de l'Otan", a-t-il ajouté, après l'incursion dans la nuit de mardi à mercredi d'une vingtaine de drones russes dans le ciel polonais, dont certains en provenance directe du Belarus.