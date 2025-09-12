Donald Trump a dit vendredi que sa patience envers le président russe Vladimir Poutine "s'épuisait rapidement" et évoqué la possibilité de sanctions contre les banques et le secteur pétrolier russes, sans s'y engager fermement. Le président américain a ajouté, pendant un entretien en direct sur la chaîne Fox News à New York, qu'il fallait aussi convaincre le président ukrainien Volodymyr Zelensky de mettre fin au conflit en Ukraine, déclenché en 2022 par l'invasion russe de ce pays, en déclarant: "Il faut être deux pour danser le tango".
L'Otan ne voit aucune "menace militaire immédiate" contre un de ses 32 pays membres, en raison des exercices militaires débutés vendredi par la Russie et le Belarus, a affirmé un responsable de l'Alliance.
L'Otan "suit de très près les activités militaires de la Russie", a indiqué ce responsable, appelant "la Russie et le Belarus à agir de manière prévisible et transparente". "Nous ne voyons aucune menace militaire immédiate contre un quelconque allié de l'Otan", a-t-il ajouté, après l'incursion dans la nuit de mardi à mercredi d'une vingtaine de drones russes dans le ciel polonais, dont certains en provenance directe du Belarus.
Le Kremlin a estimé vendredi que les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit étaient en "pause", aucune date n'ayant été fixée pour une prochaine session de pourparlers.
"Les canaux de communication existent, ils sont bien établis. Nos négociateurs ont la possibilité de communiquer par ces canaux, mais pour l'instant, on peut plutôt parler d'une pause", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien auquel participait notamment l'AFP.
Des pourparlers à Istanbul plus tôt cette année n'ont pas permis de réelle avancée, hormis un accord sur des échanges de prisonniers de guerre.
L'Union européenne a décidé vendredi de prolonger ses sanctions contre des centaines de responsables et entités russes qu'elle accuse de favoriser l'effort de guerre de la Russie contre l'Ukraine, a annoncé la cheffe de la diplomatie de l'UE Kaja Kallas.
Le prince Harry effectue vendredi une visite surprise en Ukraine pour soutenir des soldats ukrainiens blessés lors de la guerre contre la Russie, a annoncé la compagnie nationale des chemins de fer, Ukrzaliznytsia.
"Le prince Harry, duc de Sussex, est arrivé à Kiev en train pour constater de ses propres yeux les destructions causées par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie et pour rencontrer des anciens combattants et des hauts responsables ukrainiens", a indiqué Ukrzaliznytsia sur son compte Telegram.
Il s'agit de la deuxième visite en Ukraine, cette année, du prince Harry. En avril, précise Ukrzaliznytsia, il s'était rendu avec son épouse Meghan Markle dans un centre de rééduction pour soldats blessés à Lviv (ouest).
L'Union européenne a convoqué jeudi les chargés d'affaires russe et belarusse après l'intrusion de drones dans le ciel polonais, a indiqué vendredi un responsable de l'UE.
La Russie a indiqué vendredi avoir abattu dans la nuit 221 drones ukrainiens, soit l'une des attaques les plus massives de l'armée de Kiev en trois ans et demi d'offensive russe, à l'aube de vastes maneuvres militaires russes.
Sur ces drones "interceptés et abattus" par la défense anti-aérienne, neuf l'ont été dans la région de Moscou et 28 dans celle où se situe la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg (nord-ouest), a indiqué le ministère de la Défense sur Telegram.