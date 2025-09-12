Japon : le pays compte 100.000 centenaires, un record qui témoigne aussi d'un problème inquiétant

Selon des données gouvernementales publiées ce vendredi, le Japon compte désormais près de 100.000 personnes âgées de 100 ans ou davantage, dont une grande majorité de femmes. Ce nombre, en nette augmentation, entraîne la flambée des coûts médicaux et sociaux, alors que le pays sombre dans une crise démographique san précédent.

Des chiffres qui confirment le vieillissement démographique du Japon. Au 1er septembre, le pays dénombrait 99.763 centenaires, soit 4.644 de plus qu'un an auparavant, et avec 88% de femmes parmi eux, a détaillé le ministère nippon de la Santé dans un communiqué, publié ce vendredi.

La personne la plus âgée de l'archipel est Shigeko Kagawa. Âgée de 114 ans, elle vit dans le département de Nara, près de Kyoto, et est restée active après 80 ans en tant que gynécologue-obstétricienne et médecin généraliste, selon le ministère.

«Marcher beaucoup lors des visites à domicile m'a permis de développer des jambes solides, qui sont la source de ma vitalité actuelle», a-t-elle expliqué dans le communiqué.

«urgence silencieuse»

Bien que cette longévité puisse faire rêver, à grande échelle cela pose un sérieux problème au Japon, touché par une crise démographique qui ne cesse de s'aggraver. En effet, l'augmentation de sa population âgée entraîne une flambée des coûts médicaux et sociaux, et la diminution de la main-d'œuvre pour les financer, alors même que la natalité reste en berne.

Selon des données officielles publiées en août, la population japonaise a connu une baisse record, de plus de 900.000 personnes, en 2024.

Le Premier ministre Shigeru Ishiba, actuellement démissionnaire, avait qualifié la situation d'«urgence silencieuse», promettant des mesures favorables aux familles, comme des horaires de travail plus flexibles et des services de garde d'enfants gratuits, pour tenter d'inverser la tendance. Les efforts des autorités restent sans résultat significatif pour l'heure.

Le gouvernement japonais avait approuvé, en décembre 2024, un budget record, avec une enveloppe de Sécurité sociale gonflée face au vieillissement de la population, notamment.