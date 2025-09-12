Meurtre de Charlie Kirk : ce que l'on sait sur Tyler Robinson, jeune homme de 22 ans suspecté d'être le tueur

Le tueur présumé de Charlie Kirk a été arrêté ce vendredi 12 septembre, a assuré Donald Trump. Tyler Robinson, assassin présumé du militant conservateur, a été identifié publiquement par les autorités américaines. Voici ce que l’on sait de ce jeune homme de 22 ans, «devenu plus politisé ces dernières années».

Son visage apparaît sur tous les petits écrans outre-Atlantique. Mercredi 10 septembre dans l’Utah, au cours d’un meeting dans le cadre de son «American comeback tour» sur le campus de l’université publique de la Vallée de l’Utah, à Orem, Charlie Kirk répondait aux questions du public. C’est à 12h20 qu’un TikTokeur interroge le militant conservateur sur l’ampleur des tueries de masse.

«Savez-vous combien de tueries de masse ont eu lieu ces dernières années ?», a demandé l'influenceur libéral progressiste. «Beaucoup trop», a répondu Charlie Kirk, avant qu’une détonation ne retentisse. Le podcasteur de 31 ans était froidement abattu «depuis un bâtiment situé à 180m» de la tente sous laquelle il se trouvait. Touché au cou, il s’est effondré. Donald Trump confirmait sa mort en fin d’après-midi.

«Le grand et même légendaire Charlie Kirk est mort», déplorait le 49e président américain sur son réseau Truth Social. Après deux jours de traque, le chef de l’État a annoncé, lors d’une interview sur Fox News, que le tueur présumé de l’influenceur conservateur avait été arrêté. Une information confirmée par le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox. «On l’a eu», s’est-il félicité, identifiant le suspect comme étant Tyler Robinson.

Dénoncé par un proche

Le directeur de la police fédéral (FBI) Kash Patel a expliqué que l’assassin présumé, âgé de 22 ans, avait été appréhendé jeudi 11 septembre vers 22h locales (4h GMT, vendredi 12 septembre), après 33 heures de filature.

Le tireur présumé de 22 ans a été signalé aux autorités par des membres de sa famille, selon le gouverneur. «Un membre de la famille» a joint un ami, lequel a ensuite contacté les autorités pour les informer que «Robinson leur avait avoué ou laissé entendre son implication» dans l’assassinat de Charlie Kirk.

Des douilles aux inscriptions antifascistes retrouvées

Tyler Robinson, 22 ans, vivait «depuis longtemps avec sa famille dans le comté de Washington», à l’extrémité sud-ouest de l’Utah, près de la frontière avec le Nevada et l’Arizona, a indiqué Spencer Cox. L’assassin présumé de Charlie Kirk a fait ses études primaires et secondaires dans la ville de St George. Après sa sortie du lycée en 2021, il a «brièvement étudié à l’Université d’État de l’Utah pendant un semestre», selon l’établissement et n’a aucun casier judiciaire dans l’État.

Électeur enregistré en Utah, un État majoritairement républicain, le tireur présumé n’a aucune affiliation politique connue. Cependant, selon le gouverneur Spencer Cox, un membre de sa famille a indiqué que «Robinson était devenu plus politisé ces dernières années». Ce même proche a fait état d’une récente conversation avec un parent, au cours de laquelle Tyler Robinson avait mentionné la prochaine venue de Charlie Kirk dans l’Utah, avant de partager son hostilité à l’encontre de l’influenceur conservateur et ses opinions.

À la suite de l’assassinat, des messages à tonalité antifasciste ont été retrouvés sur les munitions utilisées. «Sur des inscriptions sur les trois munition non utilisées, on pouvait lire : ‘Eh fasciste ! Attrape ça !’», a expliqué le gouverneur de l’Utah. Une seconde douille était gravée du refrain de la célèbre chanson antifasciste «Bella ciao», mais d’autres inscriptions paraissaient plus difficiles à interpréter, dont des symboles inspirés de l’univers des jeux vidéo.