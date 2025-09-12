Meurtre de Charlie Kirk : Donald Trump assure que le tueur présumé a été arrêté

Donald Trump a annoncé ce vendredi que le tueur présumé de l'influenceur Charlie Kirk avait été arrêté. Plus tôt, le FBI avait dévoilé des photos de l’individu et de son arme. Il avait été signalé à la police par des proches.

Le tueur de Charlie Kirk est en détention. Comme l'a annoncé Donald Trump ce vendredi 12 septembre, le principal suspect dans le cadre du meurtre de Charlie Kirk est actuellement en garde à vue. Le président américain a précisé que «quelqu'un de très proche l'avait dénoncé». ll s'agit de son propre père.

«Je peux dire avec un haut degrés de certitude que nous l'avons. Nous l'avons, en détention. Tout le monde a fait un travail formidable pour travailler avec la police locale et le gouverneur, Spencer Cox», a expliqué le président américain sur les ondes de Fox News.

BREAKING: President Trump on Charlie Kirk suspected assassin: "I think, with a high degree of certainty, we have him in custody." pic.twitter.com/wAAGegrrWI — Fox News (@FoxNews) September 12, 2025

Et de poursuivre : «Nous avons bénéficié des contacts entre certains ministres et d'anciens US Marshall. Il y a eu une connexion avec le père du coupable. Il a été impliqué. Il nous a dit d'intervenir. Donc nous avons l'homme que nous pensions chercher. Ils se sont rendus au quartier général de la police locale».

Une nouvelle conférence de presse de la police américaine est attendue. Les autorités du pays ont partagé il y a peu des images du présumé coupable semblant fuir les lieux du crime. Les médias locaux, notamment CNN, ont également diffusé des clichés a priori du même homme marchant dans une zone résidentielle quelques heures avant les faits. Les forces de l'ordre américaines avaient promis jusqu'à 100.000 dollars à quiconque offrant des informations permettant d'identifier le tireur.

De son côté, le gouverneur de l'Etat de l'Utah a déjà annoncé qu'il était en faveur de la peine de mort pour le coupable de cet homicide. Ce vendredi, Donald Trump s'est également prononcé en faveur de cette sentence : «S'il est reconnu coupable, j'espère qu'il aura la peine de mort», a-t-il déclaré.