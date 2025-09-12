Toute l’actu en direct 24h/24
Reconnaissance d'un État palestinien : devant l'ONU, Emmanuel Macron estime qu'il s'agit d'un «chemin irréversible vers la paix»

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté, à une large majorité, la «déclaration de New York», visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États israélien et palestinien. [© REUTERS/Sarah Meyssonnier]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi la «déclaration de New York», visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États, israélien et palestinien, mais excluant sans équivoque le Hamas. Emmanuel Macron a salué sur X sa participation au tracé d'«un chemin irréversible vers la Paix au Proche-Orient».

 Plus d'informations à venir...

