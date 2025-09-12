Reconnaissance d'un État palestinien : devant l'ONU, Emmanuel Macron estime qu'il s'agit d'un «chemin irréversible vers la paix»

L'Assemblée générale de l'ONU a adopté ce vendredi la «déclaration de New York», visant à donner un nouveau souffle à la solution à deux États, israélien et palestinien, mais excluant sans équivoque le Hamas. Emmanuel Macron a salué sur X sa participation au tracé d'«un chemin irréversible vers la Paix au Proche-Orient».

Aujourd’hui, sous l’impulsion de la France et de l’Arabie Saoudite, 142 pays ont adopté la Déclaration de New York sur la mise en œuvre de la solution à deux États.



Ensemble, c’est un chemin irréversible vers la paix au Proche-Orient que nous traçons.… pic.twitter.com/3vNNUZv9wd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 12, 2025

Plus d'informations à venir...