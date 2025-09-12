Turquie : le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, jugé pour falsification de diplômes

L'opposant au président turc et maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu, est jugé à partir de ce vendredi pour «falsification de diplômes». Alors qu'il est emprisonné depuis six mois, il dénonce un acharnement judiciaire à son encontre.

Un nouveau procès pour le maire d'Istanbul. Emprisonné depuis le mois de mars dernier après des accusation de corruption, Ekrem Imamoglu, principal opposant au président Recep Tayyip Erdogan, va comparaître devant un tribunal turc, à partir de ce vendredi 12 septembre, pour «falsification successive de documents officiels».

La veille de son arrestation, il y a un peu plus de six mois, l'Université d'Istanbul avait annulé son diplôme d'étude supérieure, le suspectant de l'avoir obtenu de manière irrégulière.

Le parquet a demandé une peine allant de «deux ans et six mois» de prison, à «huit ans et neuf mois», avait précisé l'agence de presse Anadolu.

Empêché de se présenter à l'élection présidentielle

Pour Ekrem Imamoglu, à la tête du Parti républicain du peuple (CHP), cette décision est «illégale» car elle n'entrait pas dans le champ de compétences du conseil d'administration de l'Université.

Surtout, la révocation de son diplôme l'empêche de se présenter à l'élection présidentielle de 2028, alors qu'il a de bonnes chances de battre Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 2014 et accusé de dérives autoritaires.

Depuis son arrestation, qui avait provoqué des manifestations monstres en Turquie, le très populaire maire d'Istanbul fait face à de très nombreuses procédures judiciaires. Accusé de corruption, il a déjà été condamné à vingt mois de prison pour insulte et intimidation envers le procureur d'Istanbul.

Le gouvernement l'accuse également de «fraude» lors de son élection à la tête du CHP en 2023. Un administrateur désigné par l'Etat est d'ailleurs parvenu à entrer par la force au siège du principal parti d'opposition, lundi 8 septembre.

Selon des analystes, le pouvoir turc cherche par tous les moyens à affaiblir le CHP, sorti large vainqueur d'élections locales l'an dernier face au Parti de la justice et du développement (AKP) du président Recep Tayyip Erdogan.