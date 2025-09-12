Voici les 6 pays en Europe comptant le plus de jours de grève, selon une étude

La France, confrontée à une journée de blocage ce mercredi 10 septembre et à une grève intersyndicale prévue le 18 septembre, est réputée pour être championne des mouvements sociaux. Mais, l'Hexagone est-il réellement le pays qui compte le plus de jours de grève ?

Contrairement aux idées reçues, la France n'est pas le pays européen qui connaît le plus de jours de grève. En effet, entre 2020 et 2023, elle se classait à la 4e place, selon une étude établie par l'Institut syndical européen (European Trade Union Institute, ETUI), un centre de recherche indépendant lié à la Confédération européenne des syndicats.

C'est la Finlande qui dominait ce classement avec près de 140 jours de grève annuels pour 1.000 employés, secteurs public et privé confondus. La Belgique et le Royaume-Uni suivaient avec plus de 90 jours chacun.

De son côté, la France enregistrait près de 80 journées non travaillées pour 1.000 salariés, devançant la Norvège (50 jours) et l'Espagne (39 jours).

À l'inverse, la Pologne, la Lettonie, la Suède et la Suisse comptabilisaient seulement 1 à 2 jours non travaillés par an pour 1.000 travailleurs.

Toutefois, notons que les méthodologies de recensement varient selon les pays, notamment en ce qui concerne les seuils à partir desquels les grèves sont recensées. En France, par exemple, seules celles touchant les entreprises de 10 employés ou plus sont comptabilisées dans cette étude. Ainsi, les chiffres présentés ici sous-estiment probablement le nombre réel d'actions syndicales dans chaque pays.