Accord franco-britannique : les premiers renvois de migrants annoncés pour la semaine prochaine

Deux mois après la signature d'un accord migratoire entre la France et le Royaume-Uni, les premiers renvois de migrants auront lieu à compter de la semaine prochaine.

En juillet, l'annonce avait fait grand bruit. Ce samedi, l'accord noué entre Keir Starmer et Emmanuel Macron n'a jamais été aussi concret. En effet, les premiers renvois de migrants du Royaume-Uni vers la France par avion auront lieu «en début de semaine prochaine». Et seul l'aéroport parisien de Roissy sera concerné, a précisé une source aéroportuaire française.

Entré en vigueur début août avec rapidement de premières arrestations, l’accord prévoit donc que pour chaque migrant renvoyé en France, Londres s’engage à accepter une personne se trouvant dans l’Hexagone et ayant fait une demande sur une plateforme en ligne. Dans l’autre sens, les premiers départs depuis la France auront, eux, lieu à compter de «samedi prochain», a indiqué à l’AFP le ministère français de l’Intérieur. Et d'ajouter : «Cela ne concernera pour le moment que quelques individus. On pourra interrompre l'accord si on ne s'y retrouve pas», a-t-il ajouté en insistant sur «le côté encore très expérimental de cet accord».

25.000 personnes ont traversé la Manche en 2025

Dorénavant, les migrants arrivés au Royaume-Uni sur des embarcations de fortune et dont les demandes d'asile auraient été jugées inadmissibles par le passé, seront directement renvoyés en France. Le traité précise, également, que ce retour se fera dans un délai de 14 jours après leur arrivée.

L'objectif de cet accord pilote «est d'exercer un effet dissuasif sur les traversées, d'une part en ouvrant une voie d'admission légale pour des personnes souhaitant rejoindre le Royaume-Uni, d'autre part en prévoyant la réadmission en France de ceux qui réussissent la traversée», affirme un décret paru le 11 août.

Depuis janvier 2025, 25.400 personnes sont arrivées en Angleterre après avoir traversé la Manche à bord de petits bateaux.