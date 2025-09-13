Crise climatique : l'administration Trump veut cesser d'imposer un bilan carbone aux industries polluantes

L’administration Trump prévoit de revenir sur l’obligation faite aux grandes industries américaines de déclarer leurs émissions de gaz à effet de serre.

Un recul dans la lutte contre le changement climatique ? Le gouvernement de Donald Trump a annoncé, vendredi, son intention de revenir sur une mesure clé imposée aux industries les plus polluantes, notamment le secteur pétrolier.

Ces entreprises sont jusqu’à présent obligées de calculer et de déclarer aux autorités leurs émissions de gaz à effet de serre.

«Le programme de déclaration des gaz à effet de serre n’est qu’une formalité administrative qui ne contribue en rien à améliorer la qualité de l’air», a justifié dans un communiqué Lee Zeldin, directeur de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), mettant en avant les économies attendues pour les entreprises.

Depuis 2010, cette obligation concerne les grands pollueurs américains, en particulier les industries fossiles. Ces sociétés doivent calculer et rendre publiques chaque année leurs émissions de méthane et de CO2, des données jugées «essentielles aux décideurs politiques, aux scientifiques, aux investisseurs et au public», rappelait récemment le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse, très engagé sur les questions climatiques.

Une marche en arrière ?

Si la mesure est validée, la plupart des secteurs polluants ne seraient plus tenus de rendre leurs chiffres publics. Les autres entreprises qui doivent, en vertu de la loi climatique IRA de Joe Biden, déclarer leurs émissions de méthane, bénéficieraient d’une exemption jusqu’en 2034.

Cette perspective inquiète les organisations environnementales. «Une fois de plus, cette administration tente de dissimuler les données afin de masquer les dommages», dénonce Julie McNamara, de l’Union of Concerned Scientists. «Si nous ne pouvons pas dire ce que fait une entreprise, nous ne pouvons pas la tenir pour responsable», ajoute-t-elle.

Une telle décision compliquerait aussi le calcul des émissions totales des États-Unis, deuxième plus gros émetteur mondial derrière la Chine.

Depuis son retour au pouvoir, Donald Trump, soutenu financièrement par le secteur pétrolier durant sa campagne, a multiplié les reculs climatiques en annulant les régulations environnementales et en favorisant la production de pétrole et de gaz aux États-Unis.