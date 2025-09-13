Des patrouilles mixtes de policiers et de militaires dans les zones sensibles : comment Bruxelles se prépare à accueillir des soldats dans les rues dès avril 2026

Des militaires seront très prochainement déployés dans les rues de Bruxelles pour assurer la sécurité, a salué ce vendredi le ministre de la Défense belge. Une mesure pour lutter contre la criminalité liée au trafic de drogue et l’insécurité qui règne dans la capitale, qui pourrait être élargie à d’autres grandes villes de la Belgique.

Nos voisins belges n’ont aucune clémence pour la délinquance. Afin de prévenir le banditisme, des patrouilles mixtes composées de policiers et de militaires veilleront sur certains quartiers sensibles de Bruxelles dès avril 2026, s'est félicité le ministre de la Défense Theo Francken ce vendredi 12 septembre. Mais le député issu du parti nationaliste flamand N-VA voit plus loin et demande à réformer les protocoles de surveillance et de sécurité existants, afin que l'armée puisse intervenir en cas de force majeure.

Vendredi 6 septembre, le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin, du parti de centre droit MR, présentait son «plan grande villes» pour sécuriser les quartiers sensibles de Bruxelles. Y est cartographiée une série de lieux à surveiller au sein de la capitale, où l’activité des narcotrafiquants pullule.

Ainsi, au sein de la capitale, les quartiers autour de Clémenceau et de Peterbos, de la commune d’Anderlecht, seront sous haute surveillance. Mais aussi la gare du Nord ou encore le parc Bonnevie de Molenbeek, tristement connu pour être la commune d’origine des frères Abdeslam, membres du commando des attentats du 13 novembre 2015. Matongé, quartier commerçant et associatif africain - principalement congolais - de Bruxelles est également l’une des zones à garder à l’œil, selon le plan de Bernard Quintin.

Zones sensibles sous haute surveillance

Pour contrôler les incivilités, le ministre de l’Intérieur belge a débloqué 20 millions d’euros pour l’installation de caméras dans les rues. Une décision saluée par les comités de quartier bruxellois, qui réclament depuis longtemps des mesures de la part des gouvernements fédéral et régional. «Le gouvernement fédéral reconnaît sa responsabilité dans cette grave crise», a salué auprès de la RTBF Eric Vandezandre, représentant des quarante associations de quartier bruxelloises.

Dans son «plan grandes villes», Bernard Quintin a suggéré de déployer des patrouilles composées de policiers et de militaires dans les lieux gangrénés par l’activité criminelle. Une mesure qui entrera en vigueur dès le 8 avril 2026, grâce à un accord conclu entre les ministres de l'Intérieur et de la Défense. Mais ce dernier s'est permis d'être plus ambitieux en matière de sécurité. Dans les colonnes du journal flamand Het Laatse News ce vendredi, Theo Francken a demandé à ce que les soldats puissent intervenir en cas de problème majeur. Une tâche, pour l'heure, uniquement accordée aux policiers.

«Il faut un cadre juridique qui permette [aux militaires] de fouiller, de demander une carte d’identité ou, si nécessaire, de menotter les personnes», a martelé le ministre de La Défense dans les colonnes du journal flamand Het Laatse News vendredi 12 septembre. «C’est essentiel», a-t-il assuré, avant de rappeler que ces procédures n’avaient pas été autorisées à l’armée «après les attentats terroristes» survenus à l’aéroport de Bruxelles et dans une rame du métro de la capitale, en mars 2016. «Ça n'arrivera plus. Pas sous ma surveillance», a martelé le ministre de la Défense.

Un retour au calme qui demande de la patience

Si la journée du 8 avril 2026 a été choisie pour envoyer les premières patrouilles mixtes dans les rues de Bruxelles, c'est car la date marque l'entrée en vigueur du nouveau code pénal belge. Dans ce recueil de textes juridiques, un code de la Défense est toujours en attente de discussion. Le Conseil d’État doit se prononcer, avant que le texte ne soit débattu au Parlement. Mais le ministre de l’Intérieur Bernard Quintin est pressé.

Son cabinet a affirmé auprès de 7sur7 avoir entamé des discussions afin de déterminer si les protocoles existants pouvaient être utilisés en attendant le nouveau code de la Défense. «Un déploiement rapide de militaires est nécessaire pour soutenir les forces de l’ordre sur le terrain», s’est justifié le ministère. Et si la mesure s'avère efficace, elle pourrait être instaurée dans le reste des métropoles de Belgique.

Selon le Moniteur de sécurité 2024, une enquête à laquelle près de 150.000 Belges ont participé, 19% des Bruxellois se sentent souvent ou toujours en insécurité dans les rues de la capitale. Et les nuisances liées à la consommation et au trafic de drogue dans les lieux publics arrivent en tête des préoccupation des citoyens belges.