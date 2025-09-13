Toute l’actu en direct 24h/24
Etats-Unis : une chasse à l'homme en Géorgie suite à un tir sur un officier de police

Pour l'heure, Timothy Craig Ramsey est toujours en fuite. [Jim WATSON / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un policier du nord de la Géorgie (États-Unis) est dans un état critique après avoir reçu une balle alors qu'il était en service dans la soirée de vendredi. Le principal suspect est en fuite.

Une chasse à l'homme en plein coeur de l'État de Géorgie. L'incident s'est produit à McCaysville, une ville du comté de Fannin, près de la frontière avec le Tennessee. L'officier, identifié comme le capitaine Brantley Worley, a reçu une balle dans la gorge et a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de la ville voisine de Chattanooga. 

«Marty, les filles et moi demandons à tous les Géorgiens de se joindre à nous pour prier pour cet officier qui a été abattu dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour tous les agents des forces de l'ordre qui sont régulièrement confrontés à ce genre de danger pour protéger leurs communautés », a déclaré ce samedi le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, dans un communiqué.

Le suspect, toujours en fuite

La police a déclaré qu'elle recherchait Timothy Craig Ramsey, un jeune homme de 26 ans. «Ramsey est considéré comme armé et dangereux. Si vous le voyez ou constatez une activité suspecte, veuillez prendre immédiatement des précautions et prévenir le 911», a déclaré le Bureau d'enquête de Géorgie, qui a également mis une alerte bleu qui permet d'informer le public de la présence d'un suspect accusé d'avoir tué ou grièvement blessé un agent des forces de l'ordre.

Pour l'heure, Timothy Craig Ramsey est toujours en fuite. 

