Frappes israéliennes au Qatar : Benjamin Netanyahou affirme que «se débarrasser» des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre

Le Premier ministre israélien a posté un message sur X. [©Ronen/Reuters]
Par CNEWS
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué ce samedi que «se débarrasser» des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre, après la frappe de Tsahal contre un bâtiment situé au Qatar ayant tué au moins six personnes. 

Un message clair. Benjamin Netanyahou a annoncé ce samedi 13 septembre que «se débarrasser» des dirigeants du Hamas mettrait fin à la guerre, sur X. 

En effet, le Premier ministre israélien a pris la parole pour la première fois depuis les frappes de Tsahal sur un bâtiment de Doha au sein duquel résidaient des chefs du groupe terroriste palestinien. 

«Les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar ne se soucient pas des habitants de Gaza. Ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre», a écrit le responsable politique de l'Etat hébreu. 

«Se débarrasser d’eux éliminerait le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre», a ajouté Benjamin Netanyahou. 

Survenues mardi 9 septembre, les frappes israéliennes sur le sol qatari avaient causé la mort de six personnes. 

Parmi elles se trouvaient cinq membres du Hamas et un membre des forces de sécurité qataries.

