Guerre en Ukraine : le ministère de la défense roumaine déplore la violation de son espace aérien par un drone russe

La Roumanie a affirmé ce samedi que son espace aérien avait été violé par un drone au cours d'une attaque russe contre des infrastructures en Ukraine.

Le drone a été intercepté. Le ministère de la défense roumaine a déploré ce samedi la violation de son espace aérien par un drone russe.

En effet, les autorités du pays ont indiqué avoir dépêché deux avions de combats F-16, dans la soirée, pour surveiller la situation.

Ils ont ensuite «détecté un drone dans l'espace aérien national», qu'ils ont suivi jusqu'à ce qu'il «disparaisse du radar», près du village de Chilia Veche, petite commune de près de la frontière avec l'Ukraine.

une «expansion manifeste de la guerre» par la Russie

«Aujourd'hui, la Roumanie a dépêché des avions de combat en raison de la présence d'un drone russe dans son espace aérien. Selon les données actuelles, le drone a pénétré sur environ 10 kilomètres en territoire roumain et a opéré dans l'espace aérien de l'OTAN pendant environ 50 minutes», a indiqué le président ukrainien sur X.

«Aujourd'hui également, la Pologne a riposté militairement à la menace des drones d'attaque russes. En réalité, des drones russes ont survolé toute la journée différentes régions d'Ukraine, notamment les régions du nord, pratiquement le long de la frontière avec la Biélorussie. Selon les premières informations, l'espace aérien biélorusse aurait également été utilisé pour pénétrer dans l'espace aérien ukrainien en direction de Volhynie», a ajouté le chef d'Etat.

Cette intrusion de l'espace aérien polonais, survenue en fin de semaine, a déclenché de nombreuses réactions politiques.

Cet après-midi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a estimé que l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais était «inacceptable», ainsi que «regrettable et dangereuse», avant de décoller pour se rendre en Israël.