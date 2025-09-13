Léon XIV va faciliter l'embauche des travailleurs handicapés au Vatican

Le souverain pontife a modifié les normes administratives du Vatican pour faciliter l’embauche des travailleurs handicapés au sein de l’Église catholique. Le rescrit, approuvé par le pape Léon XIV samedi 13 septembre, affirme que «l’emploi des personnes handicapées est promu dans un esprit d’accueil».

Le pape Léon XIV se dirige vers une Église plus inclusive. Après avoir reçu au début du mois le prêtre jésuite américain James Martin, figure de l’accompagnement pastoral du mouvement LGBTQI+, il s’est attelé, douze jours plus tard, à modifier les normes administratives existantes au Vatican pour faciliter l’embauche des personnes handicapées. Un message d’ouverture fidèle à l’esprit de son prédécesseur François.

«L’emploi des personnes handicapées est promu dans un esprit d’accueil», affirme le rescrit approuvé par Léon XIV ce samedi 13 septembre et relayé par l’agence de presse spécialiste du Vatican I.Media. C’est lors d’une audience accordée au cardinal secrétaire d’État, Pietro Parolin, que le Saint-Père décidait d’amender deux articles du Règlement général de la Curie romaine, le texte qui dresse les conditions dans le choix des officiaux des dicastères, les organismes constitutifs de la Curie romaine, qui permettent au pape d’exercer son pouvoir sur toute l’Église catholique romaine.

Le souverain pontife élu en mai dernier a également ajouté un article aux «Normes pour la protection de la dignité de la personne et de ses droits fondamentaux à respecter lors des examens de santé en vue du recrutement du personnel dans le cadre du rapport de travail».

intégrer plutôt qu'exclure

Dans les normes de santé de l’État du Vatican, un nouvel article précise désormais que «l’emploi des personnes handicapées est promu dans un esprit d’accueil et, le cas échéant, avec l’adoption de mesures appropriées et spécifiques, étant donné que la condition de handicap n’exclut pas l’aptitude à l’emploi auprès des organisations auxquelles s’adressent les présentes normes». Un progrès majeur pour l’Église catholique, dont le Règlement général de la Curie romaine prévoyait jusqu’alors que, pour être recrutée, une personne devait être dans un «état de santé dûment établi».

Cette exigence est aujourd’hui remplacée. C’est la formule «aptitude psychophysique aux fonctions à exercer, certifiée par la Direction de la santé et de l’hygiène de l’État de la Cité du Vatican» qui est maintenant utilisée, afin de ne pas exclure d’office tous les individus en situation de handicap.

Il s’agit du second texte législatif approuvé par Léon XIV, après le rescrit adopté le 11 août dernier, qui portait le congé paternité de trois à cinq jours. Le nouveau rescrit concernant l’embauche des travailleurs handicapés a été signé le même jour par le pape, mais a seulement été officialisé samedi 13 septembre, date de son entrée immédiate en vigueur.

Le pape de 69 ans fait une avancée significative vers l’inclusivité, alors qu’il recevait lundi 1er septembre au Palais apostolique le prêtre jésuite américain James Martin, symbole de l’accompagnement pastoral des personnes LGBTQI+ dans l’Église. Au cours d’une rencontre qui a duré une trentaine de minutes, le père Martin a salué dans son récit détaillé une entrevue «consolante et encourageante», précisant que le Saint-Père avait insisté sur l’importance de la «synodalité». Soit la manière dont l’Église catholique fait participer à sa mission les différentes entités qui la composent. Il semble que le pontife américano-péruvien veuille entendre plusieurs voix, afin de construire son Église comme «un lieu où chacun se sente accueilli».