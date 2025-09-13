Madrid : au moins 25 blessés dans une explosion survenue au sein d'un café

Au moins 25 personnes ont été blessées lors d'une explosion survenue à Madrid ce samedi 13 septembre, ont annoncé les autorités espagnoles. Les faits se seraient produits dans un café. Selon les premiers éléments, une fuite de gaz en serait à l'origine.

La piste accidentelle privilégiée. Au moins 25 blessés sont à déplorer après l'explosion survenue ce samedi après-midi dans un café de Madrid, ont annoncé les autorités espagnoles.

Selon la presse ibérique, notamment le quotidien El País, trois individus sont grièvement blessés, et deux autres potentiellement dans le même état.

Actualización.@SAMUR_PC y #SUMMA112 han atendido a 21 heridos, 3 de ellos graves y 2 potencialmente graves.



18 dotaciones de @BomberosMad siguen trabajando en el desescombro. Se suma su Unidad Canina.



La Sección de Apoyo Aéreo de @policiademadrid está trabajando con drones. pic.twitter.com/saoEavBV9g — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) September 13, 2025

Les pompiers madrilènes sont sur place, et une brigade cynophile a été dépêchée pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes qui auraient été ensevelies sous les décombres.

Estamos pendientes de la situación en Puente de Vallecas.



Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de @BomberosMad, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de @policiademadrid con drones.



Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) September 13, 2025

Le maire de la ville, José Luis Martínez-Almeida a également indiqué que les pompiers étaient équipés de drones.

Selon les premières informations, l'explosion survenue ce samedi serait due à une fuite de gaz.