Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Madrid : au moins 25 blessés dans une explosion survenue au sein d'un café

L'explosion se serait produite dans un café de la capitale espagnole. [@EmergenciasMad/X]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au moins 25 personnes ont été blessées lors d'une explosion survenue à Madrid ce samedi 13 septembre, ont annoncé les autorités espagnoles. Les faits se seraient produits dans un café. Selon les premiers éléments, une fuite de gaz en serait à l'origine.

La piste accidentelle privilégiée. Au moins 25 blessés sont à déplorer après l'explosion survenue ce samedi après-midi dans un café de Madrid, ont annoncé les autorités espagnoles. 

Selon la presse ibérique, notamment le quotidien El País, trois individus sont grièvement blessés, et deux autres potentiellement dans le même état. 

Les pompiers madrilènes sont sur place, et une brigade cynophile a été dépêchée pour tenter de retrouver d'éventuelles victimes qui auraient été ensevelies sous les décombres. 

Le maire de la ville, José Luis Martínez-Almeida a également indiqué que les pompiers étaient équipés de drones.  

Sur le même sujet Rhône : une personne décède après une explosion dans un immeuble à Vénissieux Lire

Selon les premières informations, l'explosion survenue ce samedi serait due à une fuite de gaz. 

MadridEspagneExplosion

À suivre aussi

Le Tour d'Espagne a été perturbé à plusieurs reprises par des militants pro-palestiniens.
Tour d’Espagne 2025 : pourquoi la dernière étape de la Vuelta pourrait-elle être annulée ?
Match de foot : combinez tourisme et passion sportive lors d'un voyage à Madrid ! Contenu sponsorisé
Un ex-député Ukrainien, tué par balle devant l'école de ses enfants

Ailleurs sur le web

Dernières actualités