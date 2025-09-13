Narcotrafic : en Belgique, la ministre de la Justice veut faire payer leur séjour en prison aux barons de la drogue

La ministre de la Justice belge souhaite des moyens supplémentaires pour renforcer l’appareil judiciaire et lutter plus efficacement contre le narcotrafic. L’une de ses mesures, controversée, prévoit de faire payer leur séjour en prison aux barons de la drogue.

Une idée choc. La ministre belge de la Justice, Annelies Verlinden, a proposé une réforme ambitieuse pour renforcer la lutte contre le narcotrafic, rapportent plusieurs médias locaux. Parmi les mesures envisagées, une retient particulièrement l’attention : faire payer leur séjour en prison aux barons de la drogue.

Cette initiative s'inscrit dans une série de mesures visant à durcir la lutte contre le trafic de drogue, telles que l'installation de brouilleurs et de drones, ainsi que l'instauration de tests de dépistage de drogues obligatoires pour les détenus.

Elle prévoit également une saisie plus efficace des avoirs des trafiquants et le renforcement des parquets, de la police judiciaire, des tribunaux et des établissements pénitentiaires.

Dans ces derniers, des cellules d’isolement supplémentaires devraient être aménagées pour les dirigeants d’organisations criminelles, afin de les empêcher de poursuivre leurs activités depuis leur cellule.

Des saisies records dans le port d’Anvers

Pour ce faire, la ministre belge souhaite une augmentation d’un milliard d’euros du budget de la justice d’ici à 2029.

En Belgique, le port d'Anvers est un point d'entrée majeur de la cocaïne en Europe. Les services des douanes y ont saisi 116 tonnes en 2023.

Mais la tendance évolue, en raison notamment du renforcement des contrôles dans le grand port belge et des changements de stratégie des trafiquants. En 2024, les saisies de poudre blanche, en provenance d'Amérique latine, sont tombées à 44 tonnes.

La Belgique cherche tout de même une coopération internationale. Le pays «a besoin des États-Unis» pour renforcer la lutte contre le narcotrafic, a affirmé cette semaine le Premier ministre belge.