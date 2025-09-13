Pakistan : 12 soldats tués dans une attaque des talibans pakistanais

Dans le nord-ouest du Pakistan, douze soldats, a minima, ont été tués tôt ce samedi, dans une embuscade tendue par des talibans pakistanais. Une région du pays frontalier de l'Afghanistan où les violences explosent.

Un assaut «très sophistiqué». Des talibans pakistanais ont tendu une embuscade à des soldats, ce samedi, très tôt. Un responsable de l'administration locale a annoncé la mort d'au moins douze membres des forces de sécurité.

Cette même source a précisé le déroulé des faits. «Vers 4h du matin, des assaillants postés des deux côtés de la route ont tiré à l'arme lourde sur un convoi de militaires et paramilitaires», a indiqué à l'AFP ce même responsable de l'administration locale.

Ce triste bilan de douze morts a été confirmé par un officier de sécurité posté dans la zone, qui a également ajouté que les assaillants avaient saisi les armes du convoi. Une attaque revendiquée par le Tehrik-e-Taliban (TTP), mouvement des talibans pakistanais, qui évoque un «assaut très sophistiqué» ayant permis de «saisir dix mitrailleuses et un drone».

Des méthodes des années 2000

Les violences de ce type explosent dans le nord-ouest du Pakistan. Jeudi, selon des responsables locaux, sept paramilitaires avaient déjà été tués dans la même province lors d'échanges de tirs avec des combattants du TTP, un mouvement formé au combat en Afghanistan et qui se réclame de la même idéologie que les talibans afghans.

Cette fois, il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis des mois dans la province du Khyber-Pakhtunkhwa, où le TTP, principal groupe rebelle islamiste du pays établi dans les zones montagneuses tribales aux confins du Pakistan et de l'Afghanistan, retrouve des méthodes des années 2000.

Cette montée de la violence dans cette région du pays frontalier de l'Afghanistan résulte, selon Islamabad (capitale du Pakistan), des talibans afghans, de retour au pouvoir à Kaboul depuis l'été 2021. Le Pakistan accuse alors directement son voisin de ne pas déloger les groupes qui se servent de son sol comme base arrière pour l'attaquer. De son côté, Kaboul dément fermement et renvoie l'accusation à Islamabad, lui rétorquant d'aider des groupes «terroristes», notamment la branche régionale du groupe Etat islamique (EI).

Depuis plusieurs semaines, des habitants de différents districts du Khyber-Pakhtunkhwa assurent que sont apparues des inscriptions «TTP» sur des murs et redoutent de replonger dans les années de violences extrémistes qui ont déchiré l'ouest du Pakistan après qu'Islamabad est devenu un allié clé des États-Unis dans leur «guerre contre le terrorisme», à la suite des attentats du 11 septembre 2001.

Si un haut fonctionnaire local a récemment affirmé à l'AFP que «le nombre de combattants et d'assauts du TTP a augmenté», selon un décompte de l'AFP près de 460 personnes, en majorité membres des forces de sécurité, ont été tuées depuis le 1er janvier dans des violences menées par des groupes armés en lutte contre l'État, au Khyber-Pakhtunkhwa comme dans la province voisine du Baloutchistan.

Le Pakistan a connu en 2024 son année la plus meurtrière en près d'une décennie avec plus de 1.600 morts dans ces violences.