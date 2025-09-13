Pologne : la France déploie ses Rafale pour patrouiller dans le cadre de l'opération Eastern Sentry (vidéo)

La France a mobilisé trois Rafale pour protéger l’espace aérien de l’Europe de l’Est après les «incursions de drones russes en Pologne», s'engageait récemment Emmanuel Macron. Chose promise chose due : l’Armée française a partagé ce samedi sur X le premier vol des avions de combat dans le cadre de l’opération Eastern Sentry.

«Nous ne céderons pas face aux intimidations croissantes de la Russie», martelait le président français jeudi 11 novembre sur X, au lendemain de la traversée de la frontière polonaise par 19 drones militaires russes. Alors que l’Otan annonçait vendredi 12 septembre le lancement de l’opération Eastern Sentry (pour «sentinelle orientale») pour renforcement de la défense de son flanc est, les trois avions de chasse Rafale promis par Emmanuel Macron au Premier ministre polonais Donald Tusk ont effectué leurs premiers vols en Pologne ce samedi 13 septembre.

L’opération «sentinelle orientale» est officiellement lancée. Cette activité militaire comprend des contributions de plusieurs pays de l’Otan, «notamment le Danemark, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres», énumérait le secrétaire général de l’Alliance atlantique Mark Rutte vendredi 12 septembre. Au lendemain de l'annonce, ce samedi, la France a déjà envoyé ses trois Rafale pour renforcer la défense de l’espace aérien polonais, comme en témoignent les vidéos partagées sur X par l'armée française. L'Allemagne a également décidé de contribuer, tout comme l'Hexagone, à une meilleure défense de l'espace aérien polonais.

📍 Pologne | Premiers vols 🇫🇷 dans le cadre d'EASTERN SENTRY ✈️



🛡️ Vigilance permanente aux côtés de nos alliés

Une défense «encore plus ciblée» nécessaire

«Sentinelle orientale sera flexible et agile, offrant une dissuasion et une défense encore plus ciblée exactement quand et où cela est nécessaire», a félicité le commandant suprême des forces alliées en Europe, le général américain Alexus Grynkevich. Une manière de prendre les devants face à une Russie qui se risque «délibérément à une dangereuse escalade», réagissait alors Johann Wadephul, ministre allemand des Affaires étrangères, après la violation de l’espace aérien polonais par des drones russes dans la nuit du mardi 9 au mercredi 10 septembre.

Cependant, après cette première incursion dans l’histoire de l’Alliance créée en 1949, Moscou a nié toute responsabilité. Des F-16 (Fighting Falcon) et F-35 (Lighting II) polonais et néerlandais avaient alors abattu au moins trois drones, «une opération très réussie» pour le commandant suprême des forces alliées en Europe. Mais ce dernier a pourtant pointé la nécessité d’une défense anti-aérienne plus adaptée à des attaques de drones.

En collaboration avec le commandant suprême à la Transformation de l’Otan, l’amiral Pierre Vandier, l’Alliance atlantique va «s’assurer d’obtenir des armes à moindre coût» pour assurer une défense «durable» à long terme, a affirmé Alexus Grynkevich. Malgré ces nombreuses annonces pour apaiser la population occidentale, le 14 juillet dernier, la Revue nationale stratégique 2025 identifiait un risque majeur d’attaque russe sur le territoire européen d’ici à 2030. Les Alliés ont donc tout intérêt à se préparer.