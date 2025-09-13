Qu'est-ce que le corridor de Suwalki, considéré comme le point faible de l'Otan face à la Russie et la Biélorussie ?

Minsk et Moscou ont entamé l'exercice militaire Zapad 2025, présentés par le Premier ministre polonais comme une répétition de l'invasion du corridor de Suwalki. Voici ce qu'il faut savoir sur cette zone stratégique, au cœur de l'attention depuis la chute de l'URSS.

Une fine bande de terre lorgnée par la Russie. Ce vendredi, les armées russe et biélorusse ont commencé leurs manœuvres militaires conjoints dans le cadre de l'exercice Zapad 2025.

Jusqu'à mardi prochain, un nombre important de soldats, d'avions de combat, de chars d'assaut et de missiles vont être déployés à l'est de Minsk, non loin de la frontière polonaise, afin de participer à des entraînements grandeur nature.

Le maillon faible de l'Otan

Ce genre d'opération n'est jamais anodin : au-delà d'une démonstration de force, Zapad 2021, avait servi de répétition grandeur nature avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aidé par son fidèle allié biélorusse.

Cette année, la crainte du Premier ministre polonais, Donald Tusk, est que Zapad 2025 ne soit en réalité une simulation de l'occupation du «corridor de Suwalki», considéré comme le point faible de l'Otan et qui pourrait être la première cible d'une éventuelle attaque russe.

Long de 85 kilomètres, il correspond à la frontière polono-lituanienne, deux pays membres de l'Union européenne et de l'Otan, constituant également le seul passage terrestre entre les Etats baltes et le reste de l'Europe.

L'indépendance des Etats baltes en jeu

Surtout, ce fin couloir géographique marque la séparation entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie, distant d'à peine 66 kilomètres à vol d'oiseau sur la trajectoire la plus étroite.

À l'avenir, la Russie pourrait être tentée d'occuper ce territoire, parvenant à remplir deux objectifs primordiaux de Vladimir Poutine : réunir Kaliningrad au reste du pays via la Biélorussie, et couper l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie de leur seul lien physique avec l'Otan.

Les Etats baltes alertent régulièrement leurs alliés occidentaux sur un tel risque, alors que le Kremlin multiplie les menaces à la frontière de ces trois pays, autrefois intégrés à l'URSS.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'Otan a organisé de nombreux exercices militaires dans la région afin de renforcer sa posture dissuasive face à la Russie, mais Moscou a multiplié les provocations, augmentant les tensions dans l'est de l'Europe.

Par exemple, dans la nuit du lundi 8 septembre au mardi 9 septembre, une vingtaine de drones russes ont pénétré l'espace aérien polonais, amenant le pays à fermer sa frontière avec la Biélorussie et à faire appel à ses alliés occidentaux pour déployer des chasseurs et des avions ravitailleurs non loin du corridor de Suwalki.