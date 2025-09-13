Royaume-Uni : plus de 110.000 personnes réunies à Londres à l'appel du militant d'extrême droite Tommy Robinson

Toute l’actu en direct 24h/24
Eric Zemmour, le président de Reconquête, était également présent dans la foule [Jaimi Joy / Reuters]
Publié le - Mis à jour le

Plus de 110.000 personnes ont battu le pavé britannique ce samedi en plein cœur de Londres, à l'appel du leader nationaliste Tommy Robinson. Récemment incarcéré pour ses propos sur l'immigration, l'homme de 42 ans demande entres autres la démission de Keir Starmer. 

Un rassemblement inédit aux multiples desseins. Si de coutume les manifestations sont à l'initiative de la gauche, ce samedi à Londres, la droite est descendue en nombre dans la rue. Plus de 110.000 personnes ont manifesté pour «la liberté d'expression», à l’appel du militant nationaliste Tommy Robinson. Beaucoup plus que les 40.000 personnes prévues par les estimations de l’organisation antiraciste Hope Not Hate.

C'est dans un océan de drapeaux britannique et anglais, de casquettes rouges «Make England Great Again» inspirées de celles de Donald Trump, que Tommy Robinson a pris la parole : «La majorité silencieuse ne restera plus silencieuse», a-t-il déclaré à la foule. Et d'ajouter : «Aujourd'hui marque le début d'une révolution culturelle.»  

Condamné à plusieurs reprises

Tommy Robinson, 42 ans, de son vrai nom Stephen Yaxley-Lennon, est le fondateur de l'ex-groupuscule English Defence League (Ligue de défense anglaise), issu de la mouvance hooligan. «Marchez pour votre pays, marchez pour la liberté, marchez pour vos enfants et marchez pour Charlie Kirk», a-t-il déclaré jeudi sur X, en référence à l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, porte-drapeau de la jeunesse trumpiste, tué mercredi par balles aux États-Unis, et auquel de nombreux manifestants ont rendu hommage.

Anti-immigration et hostile à l'islam, Tommy Robinson a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public. Il a été emprisonné en 2018 pour outrage au tribunal, puis en 2024 pour avoir répété des propos diffamatoires sur un réfugié. Libéré en mai, il avait notamment reçu le soutien du milliardaire américain Elon Musk.

ERIC ZEMMOUR INVITÉ

 

Tommy Robinson n'est pas le seul européen à porter cette voix. Eric Zemmour, le président de Reconquête, était également présent dans la foule pour manifester contre «la submersion migratoire». Au même titre que Steve Bannon, l'ancien conseiller du président américain Donald Trump.

Vu comme un «héros» par certains britanniques qui souhaitent «retrouver leur pays», Tommy Robinson s'est fait le porte-parole d'une partie de la population, hostile à l'immigration et irritée par l'action menée par le Premier ministre Keir Starmer. Il faut dire que la tension est encore montée d'un grand cran cet été.

La raison : en juillet alors qu'un homme, Hadush Kebatu, nouvellement arrivé au Royaume-Uni et hébergé dans un hôtel réservé aux demandeurs d’asile, a été accusé d'agression sexuelle sur une jeune fille de 14 ans dans la ville d'Epping.  

