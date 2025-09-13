Tensions entre le Venezuela et les États-Unis : le président vénézuélien appelle les jeunes à se former au tir

Alors que les tensions entre le Venezuela et les États-Unis sont palpables, le président vénézuélien a appelé, ce vendredi, les réservistes, les miliciens et les jeunes à se former au tir.

Les tensions ne redescendent pas. Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, a appelé les réservistes, les miliciens et les jeunes à se rendre ce samedi dans les casernes pour apprendre à tirer. Un appel qui fait suite au déploiement des forces militaires américaines dans les Caraïbes au nom de la lutte contre les cartels de la drogue. Nicolas Maduro considère cette manœuvre comme une «menace».

«Samedi (...) le peuple, les communards, les miliciens, les réservistes et la jeunesse (...) aux casernes pour recevoir une formation et apprendre, sur les champs de tir, à tirer pour la défense de la patrie (...)», a déclaré vendredi soir le président vénézuelien lors d'une cérémonie télévisée devant la jeunesse de son parti, le Parti Socialiste Uni du Venezuela (PSUV).

Presidente Nicolás Maduro "Todo el pueblo a los cuarteles"



Reservistas, milicianos alistados, a presentarte en los Cuarteles y Unidades Militares mañana desde las 9 am hasta las 6 pm para recibir adiestramiento teórico, estratégico, táctico en el manejo de armas y polígono. pic.twitter.com/L6Bk1IZsgm — Neriangel Ramírez (@NeriangelDRC) September 13, 2025

«Nous sommes un peuple décent, joyeux, mais nous sommes un peuple de guerriers fiers (...). Nous avons le plus haut niveau de mobilisation, de préparation professionnelle», a-t-il poursuivi quelques minutes après avoir dansé et chanté dans une ambiance festive.

Lutte contre les «narcoterroristes»

La semaine dernière, Donald Trump a annoncé que les États-Unis avaient frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes». Il les a présentés comme des membres du Tren de Aragua, cartel vénézuélien implanté dans plusieurs pays et classé comme organisation terroriste par le président américain.

Washington accuse Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic et a récemment augmenté la prime pour sa capture à 50 millions de dollars (près de 43 millions d’euros).

Le président vénézuélien a dénoncé cette présence militaire américaine et a toujours nié tout lien avec le narcotrafic, même si des membres de sa famille, dont son épouse, ont été condamnés à New York pour trafic de cocaïne.

Il a appelé ces dernières semaines la population à s'enrôler dans la milice, un corps très politisé créé par l’ancien président Hugo Chavez, tout en annonçant le déploiement de 25.000 membres des forces armées aux frontières et un plan de défense.

Après le déploiement récent de navires de guerre dans la région, Washington a annoncé renforcer sa présence militaire avec l'envoi de dix avions de combat furtifs F-35 à Porto Rico, territoire rattaché aux États-Unis.