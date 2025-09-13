«Tyler, c'est toi ? Ça te ressemble» : comment le père du tueur présumé de Charlie Kirk aurait découvert le terrible acte de son fils

Au lendemain de l'arrestation du présumé tueur de Charlie Kirk, nos confrères de CNN ont dévoilé la discussion hors du commun entre le tueur présumé et son père, qui l'a reconnu dans une vidéo.

La vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux... Des millions de personnes qui voient les images, restent bouche bée devant une telle scène d'horreur... Mais un père de famille se demande si ce ne serait pas son fils, le responsable de ce tir, au fusil à lunette, dans le meurtre de Charlie Kirk.

Sur les photos et l'extrait vidéo du suspect, publiés par les autorités, un jeune homme, le présumé tueur de Charlie Kirk, était vêtu d'un t-shirt noir, orné d'un aigle et du drapeau des États-Unis. Il est ensuite aperçu en train de sauter du toit d'une université de l'Utah après le tir, puis de courir en direction d'une zone boisée.

S'il a tenté d'être le moins reconnaissable possible, en se munissant de lunettes de soleil tentées et d'une casquette de baseball, son père a tout de même reconnu son fils : Tyler Robinson, le meurtrier présumé.

«Je préférerais me suicider plutôt que de me rendre»

Après avoir vu les images, le père a questionné son fils. «Tyler, c'est toi ? Ça te ressemble», a-t-il demandé, d'après les dires d'un responsable des forces de l'ordre informé de l'enquête, cité par nos confrères de CNN.

Cette même source continue de détailler ce dialogue hors du commun. Si Tyler Robinson, 22 ans, a avoué avoir tiré sur Charlie Kirk, un influenceur conservateur américain, il a aussitôt annoncé préférer «(s)e suicider plutôt que de (s)e rendre». C'est finalement un ami de la famille qui aurait contacté le bureau des shérifs du comté de Washington, pour dévoiler l'identité du tueur présumé. Une information transmise ensuite aux autorités du comté de l'Utah et au FBI.

De nature «calme et plutôt réservé», Tyler est l'aîné de trois garçons ayant grandi dans la maison de leurs parents, un pavillon typique de la classe moyenne américaine. Ses parents sont d'ailleurs inscrits sur les listes électorales comme républicains, pour ce qui est de Tyler, il n'a, lui, indiqué aucune affiliation politique. D'après les registres de l'Etat, il n'a pas voté en 2024.

Pour autant, selon le gouverneur de l'Utah, Spencer Cox, qui a divulgué certains éléments d'enquête vendredi, le jeune homme s'était «plus politisé ces dernières années», en partageant son hostilité envers Charlie Kirk, proche allié du président Donald Trump.

Les enquêteurs ont retrouvé des messages à tonalité antifasciste : «Eh fasciste ! Attrape ça !» et une référence au chant antifasciste italien «Bella Ciao», sur des douilles retrouvées près de la scène de crime.

La poignante réaction d'Erika Kirk

Deux jours après le décès de Charlie Krik, Erika Kirk a tenu à rendre hommage à son mari mort en «martyr». Bouleversée, debout à côté de la chaise depuis laquelle il animait son podcast très écouté, elle a déclaré : «Ceux qui font le mal et sont responsables de l'assassinat de mon mari n'ont aucune idée de ce qu'ils ont fait. (...) Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher dans ce pays tout entier, dans ce monde».

Elle a ajouté : «Les larmes de cette veuve vont résonner dans le monde entier comme un cri de guerre».