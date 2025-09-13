Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Venue du Prince Harry en Ukraine : Kiev espère accueillir un jour les Jeux Invictus

En février 2025, plus de 500 combattants venus de 25 pays du monde entier ont participé à la 7e édition des jeux Invictus. [Yurii Kovalenko / Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le prince Harry, très engagé auprès des militaires blessés au combat, était en visite surprise à Kiev (Ukraine) pour soutenir les soldats ukrainiens. Ce samedi, la première ministre ukrainienne a exprimé son souhait d’accueillir les Jeux Invictus, compétition créée en 2014 par le fils cadet du roi d'Angleterre. 

Après Vancouver en 2025, Birmingham en 2027, une place sera-t-elle accordée à Kiev et l'Ukraine en 2029 pour accueillir les Jeux Invictus ? C'est en tout cas l'espoir porté par la première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko au lendemain de la visite surprise du prince Harry à Kiev, venu au chevet des soldats ukrainiens meurtris par l'agression russe. 

Sur ses réseaux sociaux, la première ministre ukrainienne a publié des photos de sa rencontre avec le fils cadet du roi d'Angleterre.  

«J'ai exprimé ma gratitude au prince pour son soutien indéfectible à nos militaires après le combat, notamment grâce aux Jeux Invictus, qu'il a fondés en 2014. L'Ukraine participe à cette importante initiative depuis 2017, et cette année, notre pays était représenté par une équipe record de 35 participants», a-t-elle confié. Et d'ajouter : «Notre souhait est désormais que les Jeux Invictus se déroulent en Ukraine. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous en avons les capacités, la volonté et, surtout, le courage.»

500 combattants venus de 25 pays du monde

Lancés en 2014 par le Prince Harry, les Jeux Invictus - tirés du nom du poème éponyme de William Ernest Henley - est une compétition sportive durant laquelle des vétérans et soldats de guerre blessés s'affrontent le temps d'une semaine. Athlétisme, rugby fauteuil ou encore tire à l'arc : neuf disciplines sportives sont au menu. Une initiative qui a d'autant plus d'écho alors que la guerre en Ukraine se poursuit, plus de trois ans après l'agression russe. 

«Nous ne pouvons pas arrêter la guerre (en Ukraine), mais ce que nous pouvons faire, c’est faire tout ce que nous pouvons pour aider le rétablissement» des soldats blessés, a affirmé le prince Harry au Guardian, dont c'était la deuxième visite en terres ukrainiennes cette année. En avril, il s'était rendu avec son épouse Meghan Markle dans un centre de rééducation pour soldats blessés à Lviv (ouest). 

Sur le même sujet Guerre en Ukraine : Donald Trump affirme que sa patience avec Vladimir Poutine «s'épuise rapidement» Lire

Reste à savoir si la famille royale acceptera que ses Jeux se déroulent sur un sol en proie aux armes. En février 2025, plus de 500 combattants venus de 25 pays du monde entier ont participé à la 7e édition des jeux Invictus. Le tout dans une Rogers Arena incandescente, à guichets fermés en présence de 11.500 personnes. 

Royaume-UniUkrainePrince HarryGuerre en Ukraine

À suivre aussi

Royaume-Uni : une importante manifestation «contre la submersion migratoire» prévue ce samedi dans les rues de Londres
Gorillaz : après la sortie de «The Happy Dictator», le groupe annonce un nouvel album pour mars 2026
Royaume-Uni : le soutien à la monarchie a atteint un niveau historiquement bas, selon une étude

Ailleurs sur le web

Dernières actualités