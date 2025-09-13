Venue du Prince Harry en Ukraine : Kiev espère accueillir un jour les Jeux Invictus

Le prince Harry, très engagé auprès des militaires blessés au combat, était en visite surprise à Kiev (Ukraine) pour soutenir les soldats ukrainiens. Ce samedi, la première ministre ukrainienne a exprimé son souhait d’accueillir les Jeux Invictus, compétition créée en 2014 par le fils cadet du roi d'Angleterre.

Après Vancouver en 2025, Birmingham en 2027, une place sera-t-elle accordée à Kiev et l'Ukraine en 2029 pour accueillir les Jeux Invictus ? C'est en tout cas l'espoir porté par la première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko au lendemain de la visite surprise du prince Harry à Kiev, venu au chevet des soldats ukrainiens meurtris par l'agression russe.

Sur ses réseaux sociaux, la première ministre ukrainienne a publié des photos de sa rencontre avec le fils cadet du roi d'Angleterre.

I again had the opportunity to meet with Prince Harry during his visit to Kyiv. Together, we saw the consequences of a Russian “Iskander” missile strike on the government building – a stark reminder of the reality Ukrainians face every day.



We also discussed the rehabilitation… pic.twitter.com/TjIKJrUl0V — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) September 13, 2025

«J'ai exprimé ma gratitude au prince pour son soutien indéfectible à nos militaires après le combat, notamment grâce aux Jeux Invictus, qu'il a fondés en 2014. L'Ukraine participe à cette importante initiative depuis 2017, et cette année, notre pays était représenté par une équipe record de 35 participants», a-t-elle confié. Et d'ajouter : «Notre souhait est désormais que les Jeux Invictus se déroulent en Ukraine. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous en avons les capacités, la volonté et, surtout, le courage.»

500 combattants venus de 25 pays du monde

Lancés en 2014 par le Prince Harry, les Jeux Invictus - tirés du nom du poème éponyme de William Ernest Henley - est une compétition sportive durant laquelle des vétérans et soldats de guerre blessés s'affrontent le temps d'une semaine. Athlétisme, rugby fauteuil ou encore tire à l'arc : neuf disciplines sportives sont au menu. Une initiative qui a d'autant plus d'écho alors que la guerre en Ukraine se poursuit, plus de trois ans après l'agression russe.

«Nous ne pouvons pas arrêter la guerre (en Ukraine), mais ce que nous pouvons faire, c’est faire tout ce que nous pouvons pour aider le rétablissement» des soldats blessés, a affirmé le prince Harry au Guardian, dont c'était la deuxième visite en terres ukrainiennes cette année. En avril, il s'était rendu avec son épouse Meghan Markle dans un centre de rééducation pour soldats blessés à Lviv (ouest).

Reste à savoir si la famille royale acceptera que ses Jeux se déroulent sur un sol en proie aux armes. En février 2025, plus de 500 combattants venus de 25 pays du monde entier ont participé à la 7e édition des jeux Invictus. Le tout dans une Rogers Arena incandescente, à guichets fermés en présence de 11.500 personnes.