Explosion à Madrid : un corps retrouvé dans les décombres du bar détruit

L'explosion a été violente, arrachant les portes du bar de leurs charnières et projetant des éclats de verre jusque dans la rue. [Madrid Emergency Services, Handout via REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un bar de Madrid a été détruit dans une explosion survenue samedi. Un corps a été retrouvé dans les décombres ce dimanche.

Après un long travail au milieu des décombres, les pompiers espagnols ont retrouvé ce dimanche le corps d'un homme dans les ruines d'un bar de Madrid. Celui-ci a été détruit samedi par une explosion qui a fait 25 blessés, dont deux gravement.

Situé dans le quartier de Vallecas, l'établissement pourrait avoir été victime d'une fuite de gaz, mais, selon les autorités municipales, il est encore trop tôt pour établir la cause du sinistre de manière certaine.

L'explosion a été violente, arrachant les portes du bar de leurs charnières et projetant des éclats de verre jusque dans la rue. Evoluant au milieu des débris et de la structure effondrée, les pompiers ont dû s'aider de chiens renifleurs pour retrouver l'homme décédé.

Ils ont procédé «plus ou moins pierre par pierre et brique par brique», ce qui a rendu leur travail «assez compliqué», selon Javier Ramos, leur porte-parole.

Un psychologue de la protection civile a été mobilisé pour soutenir les proches de la victime. Les 25 personnes blessées, elles, ont été prises en charge et conduites à l'hôpital.

