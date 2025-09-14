Guerre au Proche-Orient : le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, en Israël après les frappes au Qatar

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio a entamé ce dimanche une visite en Israël. Censée réaffirmer le soutien des Etats-Unis, elle intervient pourtant après une frappe israélienne au Qatar qui a suscité la réprobation de Washington.

«Très mécontent» des frappes menées mardi par Israël sur le Qatar, Donald Trump a malgré tout envoyé son secrétaire d'Etat, Marco Rubio, auprès des dirigeants israéliens. Le chef de la diplomatie américaine a atterri ce dimanche à l'aéroport Ben Gourion, près de Tel-Aviv.

Malgré les récents désaccords, cette visite est censée exprimer le soutien inébranlable des Etats-Unis envers Israël, avant la reconnaissance prochaine par plusieurs pays, dont la France, d'un Etat palestinien lors de l'Assemblée générale de l'ONU.

Avant son départ, Marco Rubio a expliqué à des journalistes que l'attaque menée par Israël au Qatar «ne va pas changer la nature» des relations entre l'Etat hébreu et les Etats-Unis. «Mais nous allons devoir en parler, parler de quel impact cela aura», a-t-il ajouté.

On my way to Jerusalem. My focus will be on securing the return of hostages, finding ways to make sure humanitarian aid reaches civilians, and addressing the threat posed by Hamas.



Hamas cannot continue to exist if peace in the region is the goal.

Le Qatar est lui aussi un allié des Etats-Unis, mais également un médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Il accueille aussi le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe terroriste.

Mardi, l'armée israélienne a bombardé un complexe résidentiel en plein coeur de la capitale, Doha, disant viser des responsables du Hamas. Le Qatar a affirmé avoir été informé par Washington «dix minutes» après l'attaque et, en réaction, a dit réévaluer son rôle de médiateur dans la guerre à Gaza.

une action justifiée pour Benjamin Netanyahou

Cette situation a donné lieu à une rare réprimande de la part de Donald Trump envers Israël. Son administration a indiqué avoir informé le Qatar de l'attaque dès que possible, «mais malheureusement trop tard pour arrêter» les frappes.

Sur X, Benjamin Netanyahou a justifié ce bombardement en assurant que «les chefs terroristes du Hamas vivant au Qatar se moquent du sort des habitants de Gaza». Selon lui, «ils ont bloqué toutes les tentatives de cessez-le-feu afin de prolonger indéfiniment la guerre» et «se débarrasser d'eux permettrait d'éliminer le principal obstacle à la libération de tous nos otages et à la fin de la guerre.»

Le Forum des familles d'otages israéliens, lui, estime que c'est le Premier ministre israélien lui-même qui représente un «obstacle» à la fin de la guerre. «Chaque fois qu'un accord est sur le point d'être conclu, Benjamin Netanyahou le sabote», estiment ces proches des Israéliens kidnappés le 7-octobre.