La Roumanie a affirmé que l'intrusion de drones russes survenue hier pose un «nouveau défi» pour la sécurité en mer Noire, selon le ministère roumain de la Défense.

Le pays membre de l'OTAN «condamne fermement les actions irresponsables de la Fédération de Russie et souligne qu'elles représentent un nouveau défi pour la sécurité et la stabilité régionales dans la région de la mer Noire», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, ajoutant que «de tels incidents démontrent le manque de respect de la Fédération de Russie pour le droit international».