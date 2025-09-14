Kaja Kallas, vice-présidente de la Commission européenne, a assuré que la violation de l'espace aérien roumain par des drones russes est «inacceptable», selon l'AFP.
La Roumanie a affirmé que l'intrusion de drones russes survenue hier pose un «nouveau défi» pour la sécurité en mer Noire, selon le ministère roumain de la Défense.
Le pays membre de l'OTAN «condamne fermement les actions irresponsables de la Fédération de Russie et souligne qu'elles représentent un nouveau défi pour la sécurité et la stabilité régionales dans la région de la mer Noire», a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué, ajoutant que «de tels incidents démontrent le manque de respect de la Fédération de Russie pour le droit international».
Une source au sein du renseignement militaire ukrainien (GUR) a affirmé dimanche à l'AFP que l'Ukraine était responsable de deux opérations de sabotage ce week-end sur le réseau ferroviaire russe, qui ont fait au moins trois morts.
Dans un message transmis à l'AFP, cette source anonyme affirme que le GUR, en coopération avec des unités de l'armée, a mené l'attaque de samedi dans la région russe d'Oriol et ainsi qu'une autre dimanche matin dans la région de Léningrad.
Deux trains ont déraillé tôt dimanche dans des zones distinctes de la région de Leningrad (ouest), tuant un conducteur de train et perturbant le trafic ferroviaire, a annoncé le gouverneur de la région.
Ces incidents sont survenus quelques heures après l'explosion samedi soir d'un engin sur une section de chemin de fer dans la région occidentale d'Oriol, qui avait fait trois morts.