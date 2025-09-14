Toute l’actu en direct 24h/24
«Jusqu’à 500 euros d’amende» : attention, ces nouveaux radars verbalisent si vous ne respectez pas les distances de sécurité

Des critiques soulignent les difficultés pratiques. [©Unsplash]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L'Espagne a depuis cet été mis en place un dispositif de contrôle des distances minimales de sécurité entre les véhicules sur l'autoroute. En cas de non-respect, les automobilistes risquent gros.

Prudence si vous vous rendez prochainement en Espagne par la route. Depuis le 1er juillet, le pays a mis en place de nouveaux panneaux rectangulaires bleus, montrant deux véhicules dans un cercle rouge et l’indication «70 m».

Installés sur les autoroutes, ils signalent des zones de surveillance destinées à rappeler aux automobilistes la distance minimale à respecter entre deux voitures qui se suivent. L'intervalle nécéssaire est mesuré automatiquement grâce à des radars

Tout conducteur qui se rapproche trop du véhicule qui le précède risque une amende de 200 € et le retrait de quatre points sur son permis. En cas d’infraction grave, la sanction peut grimper à 500 € et six points. 

Les usagers voient des limites

Ce dispositif vise à réduire les collisions arrière, fréquentes sur autoroute. Lorsque la distance ne peut être évaluée précisément, la Direction Générale du Trafic recommande la règle suivante : laisser s’écouler au moins deux secondes entre le passage du véhicule de devant et le vôtre devant un repère fixe. 

Les premiers procès verbaux n’ont pas tardé à tomber. Mais certains automobilistes s’indignent sur les réseaux sociaux, estimant que le système est avant tout une sorte de machine à amendes : « Bon sang, comment savoir que je suis bien à 70 m ? Réparez les routes au lieu de chercher de l’argent ! »

Ces critiques soulignent les difficultés pratiques, par exemple lorsqu’un véhicule s’insère brusquement ou sur des tronçons mal éclairés. 

Sur le même sujet Radars fixes : voici les 10 pays au monde qui en possèdent le plus

En France, la règle est similaire. Bison Futé conseille de maintenir une distance équivalente à la longueur de deux lignes de bande d’arrêt d’urgence, soit environ 90 m. Le non-respect de cette distance constitue une infraction, passible d’une amende de 135 € et du retrait de 3 points sur le permis.

Espagne Automobiliste Autoroutes Prévention

