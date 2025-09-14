«Jusqu’à 500 euros d’amende» : attention, ces nouveaux radars verbalisent si vous ne respectez pas les distances de sécurité

L'Espagne a depuis cet été mis en place un dispositif de contrôle des distances minimales de sécurité entre les véhicules sur l'autoroute. En cas de non-respect, les automobilistes risquent gros.

Prudence si vous vous rendez prochainement en Espagne par la route. Depuis le 1er juillet, le pays a mis en place de nouveaux panneaux rectangulaires bleus, montrant deux véhicules dans un cercle rouge et l’indication «70 m».

➡️ La nueva señal S991f indica la existencia de un dispositivo de control de separación mínima entre vehículos en un punto o tramo de una autopista o autovía. Se podrán añadir subcarteles superiores o inferiores con información adicional. #NuevasSeñalespic.twitter.com/VUeqMKkqdg — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 27, 2025

Installés sur les autoroutes, ils signalent des zones de surveillance destinées à rappeler aux automobilistes la distance minimale à respecter entre deux voitures qui se suivent. L'intervalle nécéssaire est mesuré automatiquement grâce à des radars.

Tout conducteur qui se rapproche trop du véhicule qui le précède risque une amende de 200 € et le retrait de quatre points sur son permis. En cas d’infraction grave, la sanction peut grimper à 500 € et six points.

Les usagers voient des limites

Ce dispositif vise à réduire les collisions arrière, fréquentes sur autoroute. Lorsque la distance ne peut être évaluée précisément, la Direction Générale du Trafic recommande la règle suivante : laisser s’écouler au moins deux secondes entre le passage du véhicule de devant et le vôtre devant un repère fixe.

Les premiers procès verbaux n’ont pas tardé à tomber. Mais certains automobilistes s’indignent sur les réseaux sociaux, estimant que le système est avant tout une sorte de machine à amendes : « Bon sang, comment savoir que je suis bien à 70 m ? Réparez les routes au lieu de chercher de l’argent ! »

Ces critiques soulignent les difficultés pratiques, par exemple lorsqu’un véhicule s’insère brusquement ou sur des tronçons mal éclairés.

En France, la règle est similaire. Bison Futé conseille de maintenir une distance équivalente à la longueur de deux lignes de bande d’arrêt d’urgence, soit environ 90 m. Le non-respect de cette distance constitue une infraction, passible d’une amende de 135 € et du retrait de 3 points sur le permis.