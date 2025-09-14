Meurtre de Charlie Kirk : les enquêteurs s'intéressent au colocataire transgenre du tueur

Interpellé jeudi après une chasse à l'homme effrénée, Tyler Robinson, assassin présumé de Charlie Kirk, aurait vécu en couple avec son colocataire qui est actuellement sur le point de changer de sexe. Selon les enquêteurs, «la colère de Tyler Robinson face aux opinions de Charlie Kirk pourrait être la clé».

Un profil intriguant et une enquête qui se poursuit. Ce samedi, un nouvel élément a été dévoilé sur les raisons qui auraient pu pousser Tyler Robinson à exécuter l'influenceur conservateur Charlie Kirk.

Selon la chaîne Fox News, et Axios qui citent des sources provenant du FBI, le meurtrier présumé de la figure de la jeunesse pro-Trump entretenait une «relation romantique» avec son colocataire, un jeune homme en passe de changer de sexe. Or, Charlie Kirk critiquait le mariage gay et les droits des transgenres.

L’ami de Tyler Robinson, du nom de Lance Twiggs, s'est pour autant montré «extrêmement coopératif», selon les enquêteurs qui ont d’abord voulu préserver son anonymat. «Il est clair que le ’colocataire’ de Robinson savait beaucoup de choses et n’a rien dit après le meurtre. Il s’agit donc officiellement d’une “personne d’intérêt” et elle coopère», a expliqué l’un d’eux.

Des motivations politiques

Pour faire preuve de sa bonne volonté, Lance Twiggs aurait partagé toutes les informations qu'il a sa possession, à commencer par ses e-mails et sms. Dans l'un d'eux, un interlocuteur nommé Tyler assure avoir caché son fusil dans des buissons près de l’université et qu’il devait être récupéré, selon le récit donné en conférence de presse par le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox.

Pour l'heure, les motivations restent floues même si le motif politique est privilégié par les enquêteurs. Selon le FBI, les munitions retrouvées à côté du fusil contenaient des messages haineux et antifascistes. «Il est clair pour nous et pour les enquêteurs qu’il s’agissait d’une personne profondément endoctrinée par l’idéologie de gauche», a expliqué le gouverneur Spencer Cox au Wall Street Journal.