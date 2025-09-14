Népal : la nouvelle Première ministre dit qu'elle restera en fonction seulement six mois

Nommée vendredi soir, après trois journées de tractations, la nouvelle Première ministre du Népal, Sushila Karki, a déclaré qu’elle resterait en fonction pour une durée de six mois.

Une nomination qui sera de courte durée. Nommée vendredi 12 septembre au soir après trois journées de tractations, l'ex-cheffe de la Cour suprême du Népal, Sushila Karki, a entamé au pas de charge son mandat à la tête d'un gouvernement provisoire.

Si sa nomination a été accueillie comme un soulagement par de nombreux Népalais, la nouvelle Première ministre a annoncé qu’elle resterait en fonction seulement six mois.

Après des mobilisations meurtrières, KP Sharma Oli, 73 ans, quatre fois Premier ministre depuis 2015, n'a eu d'autre choix que de démissionner. Chef du Parti communiste (maoïste), il menait depuis 2014 une coalition avec un parti de centre gauche.

Mardi, les manifestants ont déferlé dans les rues de Katmandou et systématiquement incendié ou mis à sac tous les symboles du pouvoir : Parlement, bâtiments ministériels, résidences d'élus... Au moins 51 personnes ont été tuées et des centaines d'autres blessées lors de ces troubles, les plus graves depuis l'abolition de la monarchie en 2008.

Des tensions qui semblent s’apaiser

Quelques heures après la prestation de serment de la nouvelle Première ministre, l'armée a allégé samedi matin le couvre-feu en vigueur dans la capitale et les autres villes du pays.

A Katmandou, chars et blindés se sont notamment faits plus discrets, les commerces et marchés ont retrouvé leurs clients et les temples leurs fidèles.

La Première ministre du Népal Sushila Karki, qui a travaillé à la composition de son gouvernement, selon son entourage, a réservé samedi sa première visite aux blessés des émeutes meurtrières du début de semaine.

Elle s'est engagée dimanche à répondre aux revendications des manifestants qui réclament «la fin de la corruption».

«Nous devons travailler en accord avec la pensée de la génération Z (...). Ce que ce groupe réclame, c'est la fin de la corruption, une bonne gouvernance et l'égalité économique», a-t-elle déclaré. Elle a ajouté qu'elle et son gouvernement intérimaire «ne resteraient pas ici un jour de plus que six mois», des élections étant prévues le 5 mars 2026.