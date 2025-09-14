Nord-ouest du Nigeria: 18 femmes et enfants enlevés par une bande criminelle

Dix-huit femmes et enfants ont été enlevés, vendredi, par une bande criminelle dans l'État de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria. Dans cette région, en proie aux violences des gangs, les enlèvements et les agressions sont de plus en plus fréquents.

Enlèvement de masse au Nigeria. Au nord-ouest du pays, dans l'État de Zamfara, 18 femmes et enfants ont été kidnappés par plusieurs hommes armés issus d'une bande spécialisée dans le vol de bétail et les enlèvements, a indiqué ce samedi un responsable local. Le groupe armé aurait attaqué vendredi, à l'aube, le petit village de Birnin Zarma, rapporte l'AFP, se saisissant de plusieurs habitantes, destinées à être échangées contre des rançons.

«Les bandits ont attaqué le village vers 5 h du matin, alors que les gens se préparaient à la prière de l'aube», a déclaré Ibrahim Bello, un élu local de Birnin Zarma à l'AFP. En effet, l'État de Zamfara, comme beaucoup d'autres au nord-ouest et au centre du Nigeria, est depuis plusieurs années en proie à des attaques meurtrières récurrentes de la part de ces groupes, appelés localement des bandits, qui pillent, enlèvent et incendient.

Un mort et une rescapée

Les agresseurs auraient fait une victime, selon les témoins sur place : un homme, qui était agriculteur, et dont la femme a également été agressée et blessée par balle. «Ils sont entrés dans une maison et ont tué un homme, avant de blesser son épouse, puis ils ont emmené 18 femmes et enfants hors du village», a expliqué à l'AFP Ibrahim Bello.

D'après un autre habitant, l'une des femmes kidnappées aurait réussi à s'échapper et aurait «regagné son domicile». Les forces de sécurité présentes à Bukkuyum pour protéger la zone n'ont pas pu intervenir à temps, en raison de la crue d'une rivière, et faute de bateaux pour traverser.

Les habitants du village, situé à 170 kilomètres de la capitale de l'État de Gusau, attendent pour le moment d'être contactés par les ravisseurs afin de connaître le montant de la rançon exigée par ces derniers.