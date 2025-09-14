«Nous ne tolérerons pas que des personnes se sentent intimidées» dit Keir Starmer, au lendemain de la démonstration de force de Tommy Robinson

Au lendemain de la manifestation anti-immigration qui a rassemblé plus de 110.000 personnes dans les rues de Londres, le Premier ministre britannique Keir Starmer a prévenu qu'il ne permettrait pas que des personnes «se sentent intimidées» à cause de «leurs origines ou leur couleur de peau».

Certains appelaient à sa démission, lui a préféré camper sur ses positions. Au lendemain de la manifestation anti-immigration dans la capitale britannique à l'appel du leader nationaliste Tommy Robinson, Keir Starmer a prévenu qu'il ne tolérerait pas «les agressions envers les policiers qui exercent leur travail, ni que des individus se sentent intimidés dans nos rues à cause de leurs origines ou de la couleur de leur peau».

Sur X, le Premier ministre britannique a réaffirmé que le droit de manifester pacifiquement était «un élément fondamental des valeurs de notre pays».

Making Britain fairer for you. pic.twitter.com/MMc71RB4v8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 4, 2025

En effet, quelques violences ont émaillé la fin du rassemblement où plus de 110.000 personnes ont battu le pavé londonien «pour la liberté d'expression». Au total, vingt-quatre personnes ont été interpellées pour des dégradations et des agressions envers les forces de l'ordre.

Tommy Robinson, héraut BRITANNIQUE

Vu comme un «héraut» par certains Britanniques qui souhaitent «retrouver leur pays», Tommy Robinson s'est fait le porte-parole d'une partie de la population, hostile à l'immigration et irritée par l'action, ou l'inaction suivant ses détracteurs, menée par Keir Starmer.

Anti-immigration et hostile à l'islam, Tommy Robinson a été condamné à plusieurs reprises, notamment pour troubles à l'ordre public. Il a été emprisonné en 2018 pour outrage au tribunal, puis en 2024 pour avoir répété des propos diffamatoires sur un réfugié. Libéré en mai, il avait notamment reçu le soutien d'Elon Musk.