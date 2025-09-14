OTAN : voici comment sont réparties les dépenses de l'organisation

Les membres de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) se sont engagés à porter leurs dépenses de défense à 3,5 % de leur produit intérieur brut (PIB) d’ici 2035. Cet engagement a été pris lors du sommet de l’Alliance tenu en juin dernier à La Haye.

Des dépenses en constante augmentation. Le fonctionnement budgétaire de l’OTAN repose en grande partie sur les contributions nationales. En effet, les dépenses de défense engagées par chaque État membre sont considérées comme des contributions à l’effort global de l’Alliance. À ce titre, le budget proprement dit de l’OTAN, dédié à sa logistique, son administration et ses opérations collectives, ne représente qu’une infime part de l'ensemble des dépenses, environ 1%.

Depuis 2014, les 32 pays membres s’étaient engagés à consacrer au moins 2% de leur PIB à la défense. Depuis juin dernier, l'ensemble des acteurs de l'institution se sont engagés à augmenter ce seuil à 3.5% de leur PIB pour faire face aux tensions géopolitiques croissantes, contre les 5% exigés par Donald Trump.

#OTAN : entre 2023 et 2025, la part des États-Unis (53 % du PIB de l'OTAN) dans le total des dépenses militaires de l'Alliance a diminué de 67 % à 62 %, tandis que la contribution des autres pays membres (Europe et Canada, 47 % du PIB de l'OTAN) a grimpé de 33 % à 38 %. pic.twitter.com/BU4oVaayDS — Statista FR (@statista_fr) September 2, 2025

Une charge budgétaire toujours dominée par les États-Unis

Bien que la part des États-Unis dans le financement de la défense au sein de l’OTAN tende à diminuer, elle reste très largement majoritaire. En 2023, Washington représentait 67% des dépenses globales. En 2025, cette proportion est passée à 62%, signe d’un rééquilibrage progressif entre les États-Unis et le reste de l'ensemble des alliés.

La guerre en Ukraine, tout comme le conflit à Gaza, ont provoqué une hausse généralisée des budgets de défense au sein de l’Alliance. En France, le budget militaire est ainsi passé de 32.2 milliards d’euros en 2017 à 64 milliards prévus en 2027, dans le cadre de la Loi de programmation militaire.

Dans son discours aux armées en juillet dernier, Emmanuel Macron a justifié cette orientation stratégique en déclarant : «Pour être libre dans ce monde, il faut être craint ; pour être craint, il faut être puissant». Une déclaration qui reflète l’évolution des priorités en matière de sécurité face aux nouvelles menaces qui pèsent sur l’Europe.