Réseaux sociaux : voici comment éviter de tomber sur un contenu choquant ou dérangeant

À une ère ou Internet et les réseaux sociaux sont accessibles à tous, même aux plus jeunes, comment se protéger des contenus choquants qu'ils peuvent contenir ? Vidéos violentes, contenu pour adulte, incitation à la haine, voici quelques mesures à prendre pour y échapper.

Il devient de plus en plus dur de se protéger d'Internet. Après que le monde entier a vu la vidéo du Républicain Charlie Kirk se faire assassiner publiquement sur les réseaux sociaux, la question de la sensibilisation aux contenus choquants est remise sur la table. Contenu pour adulte, violence filmée, propos choquants, comment protéger les plus jeunes de la brutalité de la toile ?

Alors que l'objectif principal des plate-formes de média sociaux reste l'afflux d'utilisateurs, l'incitation au partage du plus de contenus possible, et que la modération semble avoir été réduite sur ces sites, quelques méthodes permettent cependant de filtrer davantage.

Parmi elles, on compte la désactivation de la lecture automatique, l'utilisation de filtre pour des mots-clés spécifiques, dont le contenu en lien ne vous sera plus proposé, la baisse du temps d'écran, qui consiste à passer moins de temps sur Internet, ou encore l'optimisation de votre fil d'actualité. La dernière option étant la plus efficace : se désabonner des comptes qui publient régulièrement du contenu négatif et dérangeant et favoriser ceux qui proposent dans un feed positif et joyeux.

Un impact sur la santé démontré

Plusieurs recherches ont montré qu'une exposition répétée à des médias violents peut accroître le stress, accentuer l'anxiété, contribuer à un sentiment d'impuissance, voire mener à une dépression. Ces effets ont une incidence sur le long terme et notre cerveau peut mettre des mois, même des années avant de revenir à un équilibre normal.

Choisir ce que l'on consomme est une question de santé mentale. Afin d'être en capacité de rester lucide, bienveillant et énergétique, il est nécessaire de choisir son contenu, de protéger son attention et de prendre des mesures ciblées pour filtrer, bloquer et fixer des limites. Une initiative qui s'applique également et surtout aux parents, dont les jeunes adolescents ont accès aux réseaux sociaux.