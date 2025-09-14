Royaume-Uni : un homme, qui avait tué sa mère car elle refusait de lui rendre la télécommande, condamné à la perpétuité

Quasiment un an après le meurtre de sa mère, Surjit Singh, 39 ans, a été condamné vendredi 12 septembre par la Cour royale de Birmingham à la prison à perpétuité avec une peine minimale de 15 ans, a indiqué la police de West Midlands dans un communiqué.

Un déchaînement de violence gratuite. Ce vendredi 12 septembre, Surjit Singh, un habitant de Birmingham âgé de 39 ans, a été condamné à la prison à perpétuité à la suite du meurtre de sa mère Mohinder Kaur, 76 ans, le 29 septembre 2024 au domicile familial situé sur Clarence Road, à Soho, un quartier situé dans le West End de Londres.

Dans un communiqué, la police de West Midlands est revenue sur les faits, indiquant qu’après une altercation avec Surjit Singh, Mohinder Kaur avait composé le 999 (numéro d'urgence et de secours utilisé au Royaume-Uni) aux alentours de 13h.

«Quelques minutes plus tard, nous sommes intervenus dans la propriété et avons trouvé la victime gisant sur le sol du salon», a écrit la police de West Midlands. A la suite de ses blessures, la septuagénaire a été transportée à l’hôpital Queen Elizabeth. Elle a succombé peu avant 23h30.

«Je ne voulais pas faire ça. J’ai juste perdu la tête»

D’après le Birmingham Mail, Surjit Singh était sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne. Il aurait asséné plusieurs coups de pied à sa mère car celle-ci lui avait pris la télécommande de la télévision et avait refusé de la lui rendre.

La police de West Midlands a indiqué, de son côté, que Surjit Singht était revenu sur les lieux du drame le jour du meurtre vers 15h. Il avait été directement arrêté par les forces de l’ordre.

Durant sa garde à vue, il a déclaré : «Je ne voulais pas faire ça. J’ai juste perdu la tête». «Mohinder est décédé des suites de blessures correspondant à plusieurs coups, mais on ignore si une arme a été utilisée et quel était le mobile», a écrit la police.