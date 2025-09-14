Voici les 10 pays où il pleut le plus au monde et ceux où il pleut le moins

Sur la planète, tous les pays ne sont pas égaux face aux ressources naturelles. Si certains Etats souffrent d'une surabondance de pluie, souvent synonyme d'inondations, d'autres en manquent terriblement. Voici les 10 pays où il pleut le plus et les 10 où il pleut le moins au monde.

La pluie peut être aussi attendue que redoutée. Comme le montre Vonoroi, grâce aux chiffres de la World Bank, en 2020, certaines régions du monde concentrent les eaux de pluies.

Les précipitations se concentrent effectivement dans deux régions du globe : l'Amérique centrale et l'Asie du sud-est. Ce phénomène s'explique par de nombreux éléments géographiques : la présence de systèmes de mousson, dû à des reliefs, notamment l'Himalaya en Asie et les volcans de la Cordillère des Andes, les climats tropicaux induisant des masses d'air navigant dans des couloirs de basses pressions dans ces régions, ou encore les microclimats de certains pays, touchés par les cyclones, les typhons ou encore les ouragans.

Ainsi, le pays où il tombe le plus de pluie chaque année est la Colombie, qui reçoit pas moins de 3.240 mm de pluie. Suit Sao Tomé et Principe, seul pays d'Afrique de ce classement, situé au large du Golfe de Guinée (3.200 mm de pluie par an). Ensuite, on trouve la Papouasie Nouvelle-Guinée, réputée pour ses paysages verdoyants et ses forêts, avec 3.142 mm de pluie annuelle.

Les Îles Salomon et Samoa, respectivement 4e et 7e de ce classement, représentent la zone Pacifique. Pour le reste, on retrouve le Panama (5e) et le Costa Rica (6e) également en Amérique centrale et une majorité de pays d'Asie du sud-est comme la Malaisie (8e), Brunei (9e) et l'Indonésie (10e).

Voici les 10 pays où il pleut le plus au monde :

1 : Colombie (3.240 mm de pluie par an)

2 : Sao Tomé et Principe (3.200 mm de pluie par an)

3 : Papouasie Nouvelle-Guinée (3.142 mm de pluie par an)

4 : Îles Salomon (3.028 mm de pluie par an)

5 : Panama (2.928 mm de pluie par an)

6 : Costa Rica (2.926 mm de pluie par an)

7 : Samoa (2.880 mm de pluie par an)

8 : Malaisie (2.875 mm de pluie par an)

9 : Brunei (2.722 mm de pluie par an)

10 : Indonésie (2.702 mm de pluie par an)

A l'inverse, certains pays souffrent d'un manque d'eau continu. C'est notamment le cas de la région de la péninsule arabique, qui place 7 pays dans ce top 10. Les trois autres nations sont quant à elles situées dans la région du Sahara. Deux déserts où l'eau est particulièrement prisée, voire même aux centres de tensions entre les Etats.

A titre de comparaison, l'Egypte, pays où il pleut le moins au monde, reçoit 180 fois moins d'eau de pluie chaque que la Colombie, pays où il pleut le plus, démontrant que tous les pays ne sont pas égaux face aux ressources naturelles.

L'Egypte est suivie de deux de ses pays voisins : la Lybie (56 mm de pluis par an) et l'Arabie saoudite (59 mm de pluie par an). Le premier est recouvert à 90% de paysages désertiques, tandis que le chiffre monte à 95% pour le second. On retrouve ensuite cinq autres pays du Golfe : le Qatar, les Emirats arabes unis, Bahrain, la Jordanie et le Koweit. Le classement est complété par deux autres pays africains : l'Algérie et la Mauritanie.

Voici les 10 pays où il pleut le moins au monde :

1 : Egypte (18 mm de pluie par an)

2 : Libye (56 mm de pluie par an)

3 : Arabie Saoudite (59 mm de pluie par an)

4 : Qatar (74 mm de pluie par an)

5 : Emirats arabes unis (78 mm de pluie par an)

6 : Bahreïn (83 mm de pluie par an)

7 : Algérie (89 mm de pluie par an)

8 : Mauritanie (92 mm de pluie par an)

9 : Jordanie (111 mm de pluie par an)

10 : Koweit (121 mm de pluie par an)