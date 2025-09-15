«Deadman's Island» : tout savoir sur cette effrayante île britannique où des restes humains pouvant contenir des virus remontent à la surface

Sur l'île de Deadman’s Island, dans le comté du Kent, au Royaume-Uni, la hausse du niveau de la mer et l'érosion révèlent les tombes de plus de 200 marins et prisonniers morts de maladies contagieuses il y a plusieurs siècles.

Les morts refont surface. Deadman’s Island, une petite île inhabitée située en face de la ville de Queenborough, dans le comté de Kent, est principalement constituée de bancs de vase. Entre le 17e et le 19e siècle, elle servait de cimetière pour les marins et les prisonniers ayant succombé de maladies contagieuses.

Les corps des victimes provenaient essentiellement des navires prisons, appelés «hulks», amarrés à proximité. Les restes de plus de 200 personnes ont ainsi été enterrés sur l'île. À cette époque, les conditions de détention à bord de ces bateaux étaient très dures, avec des cas fréquents d’épidémies comme le choléra et la typhoïde.

Des vestiges pourraient encore contenir des maladies contagieuses

Les personnes décédées étaient alors enterrées dans des cercueils en bois, sans marquage, sur l’île. Mais les lieux ont de nouveau fait parler d'eux après que Trevor Mason, qui gère les réseaux sociaux de Deadman’s Island, a déclaré à la BBC qu'un archéologue avait révélé que certains vestiges pourraient encore contenir des maladies contagieuses.

Fort heureusement, l'île est interdite au public et des risques de contagion semblent exclus.

Malgré tout, la montée du niveau de la mer et l’érosion côtière qui font remonter à la surface ces tombes oubliées continuent une opportunité pour les scientifiques d'étudier les corps des défunts.