«Le Venezuela est habilité par les lois internationales à y répondre» : le président vénézuélien accuse les États-Unis de préparer une «agression» à «caractère militaire»

Selon le président vénézuélien, Nicolas Maduro, les États-Unis seraient en pleine préparation d'une «agression» à «caractère militaire» du territoire de son pays. Il prévient : le Venezuela exercera son «droit légitime à se défendre».

La tension monte. Le président du Venezuela a affirmé ce lundi 15 septembre que Donald Trump et les États-Unis préparaient une agression militaire dans les prochains jours, à laquelle n'hésitera pas à riposter l'armée vénézuélienne.

Lors d'une conférence de presse, le chef d'État sud-américain a expliqué qu'«une agression en cours à caractère militaire» était imminente, en provenance de Washington et que «le Venezuela est habilité par les lois internationales à y répondre». Le pays exercera son «droit légitime à se défendre», a-t-il indiqué, estimant que les relations entre les deux pays étaient «rompues».

Lors de la même prise de parole, il a visé le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, qu'il a qualifié de «seigneur de la mort et de la guerre». Dimanche 14 septembre, Nicolas Maduro avait déjà avancé que les États-Unis avaient «l'intention de semer une guerre dans les Caraïbes». Dans le même temps, Vladimir Padrino Lopez, ministre de la Défense du pays, a expliqué que «les opérations de renseignements et d'exploration contre le Venezuela ont triplé en août».

Il a également précisé que, bien qu'«il y ait toujours eu des opérations de renseignement menées par les avions de l’armée des États-Unis, ils sont maintenant passés d’un modèle diurne à des opérations nocturnes».

Donald Trump est prêt à payer pour faire tomber Nicolas Maduro

De son côté, Donald Trump dit agir au nom de la lutte contre les cartels de la drogue. Il accuse même Nicolas Maduro de diriger un réseau de narcotrafic et a mis sa tête à prix : une prime de 50 millions de dollars est promise pour sa capture.

L'interventionnisme américain, qualifié de «menace» par Nicolas Maduro, se matérialise non seulement par des forces militaires déployées dans les Caraïbes, mais aussi par certaines opérations déjà menées : la semaine dernière, le 47e président américain a annoncé avoir frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes».

De son côté, samedi 13 septembre, le Venezuela s'est défendu en dénonçant l'arraisonnement pendant huit heures d'un bateau de pêche vénézuélien par un navire américain dans ses propres eaux territoriales.