Manifestations propalestiniennes sur la Vuelta : Israël affirme que Pedro Sanchez est «une honte pour l'Espagne»

Après l'arrêt forcé de la 21e et dernière étape de La Vuelta (le Tour d'Espagne) par plus de 100.000 manifestants propalestiniens à Madrid, le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar a estimé ce dimanche que le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez et son gouvernement étaient «une honte pour l'Espagne».

Trois semaines de chaos. Après une édition sous haute tension face aux nombreuses manifestations propalestiniennes sur les routes d'Espagne, l'arrivée à Madrid de La Vuelta a été de nouveau perturbée. Cette fois-ci, plus de 100.000 personnes, drapeaux palestiniens à la main, se sont engouffrées sur la célèbre avenue Gran Via au coeur de la capitale espagnole.

En cause notamment, la participation de l'équipe israélienne Israël-Premier Tech à la célèbre course cycliste, sur fond d'importation de conflit à Gaza et alors que l'on assiste depuis plusieurs mois à une flambée de l'antisémitisme en Europe.

Après un peu plus de 100 kilomètres parcourus, le peloton mené par les coéquipiers de Jonas Vingegaard, grand vainqueur de cette édition 2025, a été contraint de s'arrêter face aux risques d'insécurité, et de nombreuses barrières renversées. Ce, malgré une mobilisation policière particulièrement renforcée pour l'occasion.

Quelques heures avant cette dernière étape tronquée, le Premier ministre socialiste du pays Pedro Sanchez, en meeting à Malaga, s'était félicité de ces nombreuses contestations sur la course depuis fin août : «Aujourd'hui s'achève la Vuelta, notre tour, le tour cycliste d'Espagne. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et notre respect absolu envers les sportifs, mais aussi notre admiration envers un peuple comme le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes, comme celle de la Palestine».

«La foule propalestinienne a entendu les messages d'incitation et a saboté la course cycliste»

L'Etat hébreu est rapidement monté au créneau face à cette déclaration brûlante. Le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Sa'ar qualifiant Pedro Sánchez et son gouvernement de «honte pour l'Espagne».

A few days ago, the Prime Minister of Spain expressed regret that he didn’t have an atomic bomb “to stop Israel.”

Today he encouraged demonstrators to take to the streets.

The pro-Palestinian mob heard the incitement messages – and wrecked the “La Vuelta” cycling race. Thus, the… — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) September 14, 2025

L'homme politique de 58 ans accuse le chef d'Etat espagnol d'avoir «encouragé les manifestants à sortir dans les rues» pour stopper la course cycliste.

«Il y a quelques jours, le Premier ministre espagnol a regretté de ne pas disposer de la bombe atomique "pour arrêter Israël". Aujourd’hui, il a encouragé les manifestants à descendre dans la rue. La foule propalestinienne a entendu les messages d'incitation et a saboté la course cycliste La Vuelta. L'événement sportif, qui avait toujours fait la fierté de l'Espagne, a ainsi été annulé», a-t-il fustigé sur le réseau social X.

En Espagne, le chef du Parti populaire (PP) Alberto Nunez Feijoo, est lui aussi monté au créneau, dénonçant une «honte internationale relayée dans le monde entier». Selon lui, le gouvernement socialiste a «non seulement permis, mais aussi encouragé l’interruption de la Vuelta».