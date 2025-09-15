Meurtre de Charlie Kirk : ce que l'on sait de l'arme utilisée par Tyler Robinson, le suspect

À la suite de l'arrestation de Tyler Robinson, les autorités américaines ont livré ce dimanche des précisions sur l'arme utilisée par le meurtrier présumé de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, abattu mercredi 10 septembre dans l'Utah lors d'un meeting.

La stratégie suivie par le suspect dans le meurtre de Charlie Kirk se précise. Jeudi 11 septembre, Tyler Robinson était interpellé dans l’Utah. Cet homme de 22 ans a l’«idéologie de gauche», selon le gouverneur de l’État, Spencer J. Cox, abattait froidement, la veille, l’influenceur conservateur Charlie Kirk, âgé de 31 ans, au cours d’un meeting dans le cadre de son «American Comeback Tour» sur le campus de l’université publique de la municipalité d’Orem.

Après trente-trois heures de traque, il a été signalé aux autorités du comté de Washington par des membres de sa famille et, selon USA Today, son arme aurait été identifiée. D'après les autorités, dont les précisions ont été relayées par la presse américaine dimanche 14 septembre, l’arme qui aurait été utilisée pour assassiner froidement Charlie Kirk était un Mauser 98, une carabine à verrou couramment utilisée pour la chasse.

Fréquemment utilisé pour la chasse au gros gibier, tel que le cerf, le sanglier ou le chevreuil, le design et le fonctionnement du Mauser 98 sont différents des fusils d’assaut semi-automatiques généralement utilisés lors des fusillades de masse tristement récurrentes outre-Atlantique.

Lors des fusillades d’octobre 2023 à Lewinston, dans l’État du Maine, survenues dans une salle de bowling et dans un bar-restaurant, 18 personnes ont été tuées par un tireur équipé d’un AR-15. Un fusil d’assaut de type semi-automatique qui serait l’arme privilégiée des «tueurs de masse» : mai 2023, huit morts à Allen, au Texas. 2022, 21 morts à Uvald, au Texas. 2017, 60 morts à Las Vegas, dans le Nevada.

Une arme «de formation minimale»

Le Mauser 98 utilisé par Tyler Robinson est de calibre 30.06, plus lourd ceux des fusils d’assaut, «utile en battue jusqu’à l’approche et moins destructive», selon Chassons.com. Les autorités ont affirmé à nos confrères que Tyler Robinson avait utilisé une carabine équipée d’une lunette, (un système de visée optique, avec grossissement, fixé sur le canon grâce à des rails) pour atteindre Charlie Kirk au cou.

Selon une analyse des images satellites, le tireur se trouvait «probablement» à moins de 150 mètres du militant conservateur. «C’est un tir facile, même pour quelqu’un qui a reçu une formation minimale», selon Scott Sweetow, expert en armes à feu et haut fonctionnaire à la retraite du Bureau fédéral des alcools, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF).

Un manque de précision

L’utilisation du Mauser 98 ne nécessite pas d’être un expert «pour être précis à cette distance», a confirmé Brandon Webb, ancien instructeur en chef des tireurs d’élite des Navy SEALs (principale force spéciale de la marine de guerre des États-Unis).

«Cela démontre une compétence de base, mais pas le niveau de précision que l’on attendrait d’un tireur d’élite entraîné», a-t-il pointé.

Cette carabine à verrou serait «appréciée pour sa fiabilité», notamment parce qu’elle exige que l’opérateur appuie sur la détente pour «tirer une balle», avant de «charger manuellement une autre balle» en actionnant le verrou.

Pour rappel, près du lieu de la fusillade, mercredi 10 septembre, les autorités ont récupéré l’arme avec une cartouche vide dans la chambre, ainsi que trois balles non tirées dans le chargeur, gravées de messages à tonalité antifasciste.

Scott Sweetow a lui-même identifié la carabine auprès de nos confrères. «L’arme utilisée lors de la fusillade semble avoir un canon raccourci modifié», a tranché l’ancien haut fonctionnaire de l’ATF.