Meurtre de Charlie Kirk : l'ADN retrouvé sur la scène de crime est celui du suspect, Tyler Robinson

L'ADN du suspect du meurtre de Charlie Kirk, influenceur et figure de la jeunesse pro-Trump, survenu le 10 septembre dans l'Utah (États-Unis) a été retrouvé sur la scène de crime, selon le FBI.

Kash Patel, directeur du FBI, a annoncé que l'ADN de Tyler Robinson, principal suspect dans l'assassinat de l'influenceur conservateur américain Charlie Kirk, survenu le 10 septembre à l'Université de la Vallée de l'Utah (États-Unis), correspondait aux preuves retrouvées sur la scène du crime.

L'ADN du suspect âgé de 22 ans a été identifié sur une serviette qui enveloppait l'arme du crime, un Mauser 98, une carabine à verrou couramment utilisée pour la chasse. De plus, des traces découvertes sur un tournevis retrouvé sur le toit d'un bâtiment du campus ont également été «traitées positivement pour le suspect en détention».

Le fusil lui-même est en cours de traitement au Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et explosifs (ATF).

Kash Patel a affirmé détenir des preuves qu'une note écrite par le tireur avant la fusillade, découverte à son domicile, indiquait son intention. «Cela revient essentiellement à dire... "J'ai l'opportunité d'éliminer Charlie Kirk, et je vais la saisir". [...] Même si elle a été détruite, nous avons trouvé des preuves médico-légales de la note», a-t-il déclaré.

«de multiples signes avant-coureurs»

Militant conservateur et proche du président américain Donald Trump, Charlie Kirk participait à l'«American Comeback Tour», consistant à débattre avec des étudiants à travers le pays, lorsqu'il a été abattu d'une balle dans le cou sur le campus d'une université de l'Utah.

Après avoir interpellé le mauvais individu, les autorités ont diffusé des images de vidéosurveillance montrant le suspect, sur les réseaux sociaux, sollicitant l'aide du public. Trente-trois heures de traque plus tard, Tyler Robinson a finalement été arrêté jeudi 11 septembre à son domicile, après que son père et un ami de la famille ont contacté les autorités.

Dans une autre interview publiée lundi matin, le directeur adjoint du FBI, Dan Bongino, a déclaré à Fox News que Tyler Robinson présentait «de multiples signes avant-coureurs». «Je crois que ses collègues ont déclaré qu’il s’était détaché lorsque le sujet de la politique avait été abordé et qu’il s’était éloigné», a-t-il expliqué.

«D'après les déclarations des membres de sa famille, de ses amis et certains des messages que nous avons à partir des empreintes numériques laissées derrière lui, il avait clairement une obsession pour Charlie Kirk», a ajouté le numéro deux de l'agence.

Le suspect, qui refuse de coopérer avec les enquêteurs, a été placé en détention pour suspicion de meurtre aggravé, usage d'arme ayant causé des blessures graves et entrave à la justice.

L'inculpation officielle est attendue pour le mardi 16 septembre.