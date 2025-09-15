Meurtre de Charlie Kirk : le FBI enquêterait sur des groupes liés à la gauche américaine

Selon certains médias américains, le FBI s’intéresserait à la potentielle implication de groupes liés à la gauche démocrate, dans le meurtre de l’influenceur pro-Trump Charlie Kirk, tué mercredi 10 septembre aux États-Unis.

Qui a tué l'influenceur conservateur Charlie Kirk, icône de la jeunesse trumpiste, la semaine dernière dans l’Utah ? C’est la question qui polarise tous les débats aux États-Unis. Alors que Tyler Robinson, 22 ans, a été interpellé et désigné comme le tueur par les autorités, le FBI étudierait la piste d’un lien entre le suspect et des groupes locaux liés à la gauche américaine et aux démocrates, selon une source proche du dossier citée par Fox News.

Des militants démocrates impliqués ?

Charlie Kirk a été assassiné par balles mercredi 10 septembre lors d'un événement organisé à l'université Utah Valley à Orem, dans l'Utah.

Il a été transporté dans un état critique à l'hôpital local après la fusillade, où il est décédé plus tard, ont déclaré les autorités. Tyler Robinson a été désigné comme suspect dans cette affaire. Il s’agit d’un jeune blanc de 22 ans qui a grandi dans une famille conservatrice de l’Utah où il était un lycéen brillant.

Selon une source proche de l’enquête citée par Fox News, le FBI enquêterait sur un groupe de militants proches de la gauche démocrate américaine, pour évaluer une potentielle implication dans le meurtre.

Les enquêteurs chercheraient à déterminer si ces militants auraient pu apporter de l’aide au tireur, ou lui fournir des informations sur la victime. La source n'a pas précisé quel groupe précis faisait l'objet de l'enquête, précise le média américain.

Les autorités ont par ailleurs annoncé dimanche que Tyler Robinson a été placé sous «surveillance spéciale» en attendant les résultats d'une évaluation psychiatrique. «Tant que le suspect n'aura pas passé cette évaluation, les autorités le surveilleront de près», a déclaré le département du shérif du comté de l'Utah dans un communiqué.

«Il continuera à être surveillé par le personnel médical, psychiatrique et pénitentiaire pendant toute la durée de son séjour», poursuit le communiqué.