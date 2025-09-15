«Nous étions sous le choc» : ils se trompent et mettent des feux d’artifice à la place de bougies sur un gâteau d’anniversaire (vidéo)

À l'occasion de ses 16 ans, un jeune américain a failli vivre un accident grave. Les bougies sur son gâteau d'anniversaire étaient en fait des mortiers d'artifice. L'explosion qui en a résulté a semé la panique, avant que la situation ne soit maîtrisée sans faire de blessés.

Un anniversaire explosif. Askin Acar, était entouré de sa famille et de ses amis à l'occasion de ses 16 ans. Mais la fête a failli tourner au drame : les bougies sur son gâteau se sont avérées être en réalité de petits mortiers d'artifice.

Au moment de l’allumage, de grandes étincelles ont rapidement jailli, accompagnées de bruit, provoquant une panique immédiate. Le jeune garçon a raconté par la suite avoir été paralysé par la peur, comme dans un film.

D'autres précédents aux Etats-Unis

Ses invités, eux aussi effrayés, ont assisté à une montée rapide des flammes dans la pièce. Heureusement, aucun blessé n’a été enregistré et le feu a été maîtrisé rapidement. Les circonstances exactes de cette confusion entre bougies et feux d’artifice restent inconnues.

Cet incident rappelle néanmoins plusieurs événements similaires. Aux États-Unis, des bougies d’anniversaire pyrotechniques avaient déjà provoqué des incendies et des blessures graves, notamment en 2023 dans l'Ohio, où une fillette avait été gravement brûlée.

Les pompiers ont rappelé que ces dispositifs doivent être manipulés avec précaution en raison des risques d’incendie et de brûlures.

Ce type d’accessoires, bien que festif, n’est pas dénué de danger, et une vigilance particulière est nécessaire lors de leur utilisation. Askin Acar, lui, a conclu avec humour que cette expérience effrayante restera un souvenir marquant.