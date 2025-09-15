«Protéger notre sécurité nationale et celle de nos alliés» : des avions de combat britanniques vont participer aux missions de l'Otan dans le ciel polonais

Le Royaume-Uni a annoncé le déploiement de plusieurs avions de combat en Europe de l'Est, à la suite de l'invasion russe en Pologne, par l'intermédiaire de drones.

Un renfort de poids. Dans le cadre de la sécurisation du flanc Est de l'Otan, de nombreux avions britanniques s'apprêtent à participer à des missions de défense dans le ciel polonais. Une aide qui intervient quelques jours après l'annonce de mobilisation de trois avions Rafale français sur ce même front.

Plus précisément, les engins britanniques seront «des Typhoon de la Royal Air Force» et vont «rejoindre les forces alliées, notamment celles du Danemark, de la France et de l'Allemagne, afin de renforcer la défense et la dissuasion de l'Otan le long de son flanc Est», a expliqué le ministère de la Défense britannique, dans un communiqué.

Une réponse à la «violation la plus importante de l'espace aérien de l'Otan»

Condamnant l'invasion russe, qualifiée d'«imprudente» et même de «dangereuse», ils déplorent la «violation la plus importante de l'espace aérien de l'Otan par le président Poutine à ce jour, et une nouvelle violation de l'espace aérien roumain au cours du week-end».

Il est précisé que cette décision a été prise à la suite d'une réunion du Conseil de l'Atlantique Nord, mercredi 10 septembre, «au cours de laquelle le Royaume-Uni et ses alliés ont discuté de la situation suite à la demande polonaise». Les opérations de l'Otan faisant suite à cette réunion s'appellent «sentinelle orientale». Le Royaume-Uni a également convoqué l'ambassadeur russe Andreï Keline.

Le Premier ministre britannique, Keir Starmer a déclaré que ces aéronefs «ne sont pas seulement une démonstration de force, ils sont essentiels pour dissuader toute agression, sécuriser l'espace aérien de l'Otan et protéger notre sécurité nationale et celle de nos alliés». C es Typhoon seront basés à Coningsby, dans le Lincolnshire, et devraient survoler la Pologne dans les prochains jours. Ils seront appuyés par des avions de ravitaillement de la base de Brize Norton.

Keir Starmer a également précisé : «Nous continuerons à soutenir fermement l'Ukraine et à intensifier la pression sur Poutine jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit rétablie».