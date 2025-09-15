Tourisme : voici les 8 pays qui attirent le plus de vacanciers

Chaque année, des millions de voyageurs sillonnent la planète à la recherche de destinations à parcourir. Certains pays sont particulièrement plébiscités. Royaume-Uni, Italie, États-Unis, voici les pays qui attirent le plus de touristes.

Le tourisme ne se répartit pas de manière égale sur l'ensemble des régions de la planète. Selon Statista, quelques pays tirent leur épingle du jeu. Voici les 8 destinations les plus visitées chaque année.

Royaume-Uni (37,2 millions de visiteurs)

Londres est l'une des villes les plus visitées chaque année. © Unsplash

Que ce soit grâce à la ville de Londres, massivement visitée durant toutes les périodes de l'année ou grâce à ses décors verdoyants et ses falaises tombant dans les eaux de la mer du Nord, le Royaume-Uni fait partie des pays les plus visités du monde, avec pas moins de 37,2 millions de visiteurs en 2024.

Allemagne (37,5 millions de visiteurs)

Berlin est une ville réputée pour ses espaces verts et sa vie nocturne. © Unsplash

L'Allemagne est un autre pays très prisé des voyageurs. De la Forêt Noire à l'ouest à la Bavière et sa célèbre Oktoberfest, le pays germanique à de nombreux atouts à offrir. Berlin constitue également l'une des raisons majeures de la santé touristique allemande, qui pointe à 37,5 millions de visiteurs accueillis par an.

Mexique (45 millions de visiteurs)

La ville de Tulum est l'un des points forts de la région du Yucatan. © Unsplash

Au Mexique, quelque 45 millions de touristes sont reçus chaque année. Il faut dire que le pays situé au sud des États-Unis permet une évasion totale pour de nombreux voyageurs. La cadre idyllique de ses cotes, que ce soit sur la mer des Caraïbes ou sur l'Océan Pacifique, peut être combiné à la richesse culturelle et historique de certains sites, comme le Chichén Itzá, reconnu comme l'une des sept nouvelles merveilles du monde.

Italie (57,8 millions de visiteurs)

Entre élégance, histoire et paysages, le Lac de Côme représente à lui seul l'Italie. © Unsplash

Ce n'est pas un secret, la côte méditerranéenne a un succès touristique inégalé. L'Italie, qui allie superbes plages et histoire millénaire, ne cesse d'attirer les foules. Rome, Florence, les Cinque Terre, Venise, ses îles (Sardaigne, Sicile), la côte Amalfitaine, le lac de Côme... Nombreux sont les points d'intérêt du pays. Plus de 57 millions de voyageurs se montrent sensibles à ces lieux, chaque année.

Turquie (60,6 millions de visiteurs)

Survoler la Cappadoce en montgolfière est l'une des activités phares de la Turquie. © Unsplash

La Turquie, située entre le continent asiatique et européen, est une autre destination phare. Grâce à sa ville principale, Istanbul, mais aussi, à de superbes stations balnéaires, comme Antalya, par exemple, ou encore des sites naturels comme celui de la Cappadoce, de Pamukkale ou du Mont Ararat, elle se classe quatrième avec 60,6 millions de visiteurs enregistrés en 2024.

États-Unis (72,4 millions de visiteurs)

Aux Etats-Unis, certaines villes comme Los Angeles contribuent à attirer nombre de touristes. © Unsplash

On ne présente plus les atouts des États-Unis. Paysages urbains caractéristiques, décors désertiques grandioses, lacs à couper de souffle, montagnes imposantes ou encore plages de sable blanc... Le pays regorge de diversité et cette grande pluralité lui permet d'attirer plus de 72 millions de visiteurs par an.

Espagne (93,8 millions de visiteurs)

Entre fêtes et eaux cristallines, Ibiza est une destination à renommée mondiale. © Unsplash

Au classement des pays les plus visités chaque année, l'Espagne se hisse à la deuxième place, avec près de 94 millions de voyageurs conquis annuellement. Le pays peut ravir les personnes à la recherche de farniente, mais aussi ceux qui ne cherchent qu'à passer quelques jours dans une ville charmante.

France (102 millions de visiteurs)

L'année 2024 française a notamment été marquée par l'accueil des Jeux olympiques. © Unsplash

La France est souvent présentée comme la destination touristique numéro 1 au monde. Ce classement, qui la place à la première position, avec 102 millions de visiteurs rassemblés, le prouve. La Ville Lumière participe à cette statistique, tout comme la Côte d'Azur, toujours très prisée des vacanciers, notamment par les plus fortunés.

La France est le cinquième pays européen de ce classement. Selon Statista, plus de 50% des touristes internationaux ont volé vers le vieux continent, en 2024. Il s'agit définitivement de la région du monde qui attire le plus de voyageurs.