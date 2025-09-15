Vénézuéla : trois personnes décèdent après une frappe des États-Unis sur un bateau de «narcoterroristes»

Les États-Unis continuent leur lutte contre le narcoterrorisme et annoncent, par l'intermédiaire de Donald Trump, avoir mené une nouvelle frappe contre un bateau transportant de la drogue à destination des États-Unis. Ils comptent trois morts.

Le message est clair. Sur la plateforme Truth Social, le président américain a annoncé avoir touché un bateau de «narcoterroristes» qui devait rejoindre les États-Unis. Les trois trafiquants à bord sont décédés.

«Ce matin, sur mes ordres, les forces armées américaines ont mené une deuxième frappe orbitale cinétique contre des cartels de la drogue et des narcoterroristes formellement identifiés comme extrêmement violents, dans la zone de responsabilité du SOUTHCOM», explique Donald Trump. Le SouthCom, pour United States Southern Command, est le service militaire responsable de toutes les opérations américaines en Amérique centrale, Amérique du Sud et dans les Caraïbes.

Les relations entre les États-Unis et le Venezuela sont «rompues»

Cette frappe américaine a lieu quelques jours après une première, datant du 3 septembre, qui avait causé la mort de 11 «narcoterroristes», selon Donald Trump. Surtout, cette annonce intervient quelques minutes après que les États-Unis ont été accusés de préparer une invasion sur le sol vénézuelien par le président du pays, Nicolas Maduro.

Lors d'une conférence de presse, le président vénézuélien a expliqué qu'«une agression en cours à caractère militaire» était imminente, en provenance de Washington et que «le Venezuela est habilité par les lois internationales à y répondre». Le pays exercera son «droit légitime à se défendre», a-t-il indiqué, estimant que les relations entre les deux pays étaient «rompues».