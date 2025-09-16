Affaire Maddie : Christian Brückner, principal suspect au lourd passé judiciaire, libéré ce mercredi ?

Faute de preuves suffisantes pour obtenir une mise en accusation dans l'affaire de la disparition de la petite Maddie McCann, le parquet allemand ne peut empêcher la remise en liberté du principal suspect, Christian Brückner, laquelle est censée intervenir au mercredi 17 septembre au plus tard.

Une libération imminente et des craintes grandissantes. Désigné en 2020 par le parquet de Brunswick et les enquêteurs allemands comme le principal suspect dans le cadre de la très médiatique disparition de Maddie McCann (âgée à l'époque de 3 ans) de son logement de vacances dans la région de l'Algarve au Portugal en 2007, Christian Brückner doit être libéré dans la semaine, au plus tard ce mercredi 17 septembre, faute d'éléments suffisants pour l'inculper. En parallèle, l'enquête et les expertises se poursuivent.

Une fin de peine pour LE viol d'une septuagénaire

Le procureur allemand Christian Wolters s'est inquiété de la libération imminente du principal suspect, décrivant un individu «foncièrement dangereux» qui pourrait en profiter pour disparaître dans la nature.

Le mis en cause a toujours démenti avoir quelconque lien avec l'affaire Maddie, tandis que le parquet allemand n'a jamais détaillé le contenu de son dossier au nom du secret de l'instruction.

Christian Brückner, âgé aujourd'hui de 48 ans, purge également la fin de sa peine en Allemagne pour un autre crime, le viol d'une Américaine âgée de 72 ans en 2005, toujours au Portugal.

Des mesures de surveillance renforcées ?

L'expert psychiatre qui l'a récemment examiné a conclu que «de nouvelles agressions sexuelles sont à attendre».

Christian Wolters déplore et alerte sur le fait que Christian Brückner n'a «suivi aucune thérapie en prison, et dès lors nous devons partir du principe qu'il va récidiver».

Par précaution, le parquet a demandé à ce que Christian Brückner soit soumis à des mesures de surveillance, comme le port d'un bracelet électronique ou une obligation de renseigner son adresse, mais la justice allemande n'a pour le moment pas pris de décision en ce sens.

Le procureur en charge de l'affaire estime que le principal suspect, qui a été acquitté cette année d'une série de crimes sexuels contre des enfants commis dans cette même zone entre 2000 et 2017, quittera l'Allemagne, «à cause de toute cette agitation médiatique».

Malgré des années d'enquête, de multiples pistes et fouilles, Maddie McCann n'a jamais été retrouvée. En juin dernier, de nouvelles recherches ont eu lieu dans le sud du Portugal, près des lieux où la fillette britannique a disparu en 2007. Sans grand succès.