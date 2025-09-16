Après avoir uriné dans un bouillon, deux adolescents chinois condamnés à verser plus de 250.000 euros d'indemnités au restaurateur

Deux jeunes Chinois, qui avaient uriné dans une marmite de bouillon dans un restaurant de Shanghai en février dernier alors qu'ils se trouvaient en état d'ébriété, ont été condamnés à payer plus de 250.000 euros d'amende euros afin d'indemniser les préjudices qu'ils ont causés.

Des faits pris très au sérieux. Vendredi dernier, deux adolescents de 17 ans ont été condamnés par un tribunal de Shanghai à verser environ 250.000 euros pour indemniser une entreprise de restauration, a rapporté la BBC.

Les deux jeunes hommes, ivres, avaient en effet uriné le 24 février dernier dans une marmite de bouillon dans un établissement de fondue chinoise, une «blague» qu'ils ont filmée et publiée sur les réseaux sociaux.

Plus de 4.000 clients indemnisés

L'entreprise a dû remplacer l'intégralité de la vaisselle du restaurant et a engagé d'importants frais de nettoyage, occasionnant plus de 254.000 euros de frais, remboursés par les adolescents, tout comme les dépenses d'avocats qui s'élèvent à environ 8.000 euros.

Si rien ne prouve que de la nourriture contaminée a été consommée, Haidilao, la plus grande chaîne de fondue de Shanghai, a décidé d'indemniser plus de 4.000 clients qui se sont rendus dans l'établissement concerné et de leur verser une compensation en espèces représentant 10 fois le montant qui leur a été facturé.

Haidilao, une chaîne de restaurant fondée à Jianyang, dans la province du Sichuan, en 1997, exploite aujourd'hui plus de 1.600 établissements à travers le monde.