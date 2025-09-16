Toute l’actu en direct 24h/24
«Gaza brûle», affirme le ministre de la Défense israélien après une série de bombardements pendant la nuit

La ville de Gaza a été touchée par des bombardements forts et soutenus dans la nuit de lundi à mardi. [Jack GUEZ / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au lendemain d'une visite à Jérusalem du secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, qui a réitéré l'appui des Etats-Unis à Israël, la ville de Gaza a été touchée par des bombardements forts et soutenus dans la nuit de lundi à mardi.

Une attaque aérienne intense. Quelques heures après la visite de Marco Rubio à Jérusalem, lundi 15 septembre, lors de laquelle le secrétaire d'Etat d'américain a promis le «soutien indéfectible» des Etats-Unis à Israël, d'importants bombardements ont frappé la ville de Gaza.

Il y a des explosions «massives et incessantes» et «le danger ne cesse d'augmenter», a déclaré à l'AFP un habitant de cette zone, qui a décrit une «explosion qui a violemment secoué le sol» peu après 1h du matin, heure locale.

Le ministre israélien de la Défense partage sa détermination

«Gaza brûle. Tsahal frappe d'une main de fer les infrastructures terroristes, et les soldats de Tsahal se battent vaillamment pour créer les conditions nécessaires à la libération des otages et à la défaite du Hamas», a déclaré le ministre israélien de la Défense Israël Katz, ce mardi matin sur X. «Nous ne céderons pas et ne reculerons pas jusqu'à ce que la mission soit achevée», a-t-il ajouté.

Cette opération militaire intervient au moment du déplacement de Marco Rubio au Proche-Orient, quelques jours après une attaque israélienne inédite le 9 septembre dernier au Qatar contre des chefs du Hamas.

Le secrétaire d'Etat américain est attendu ce mardi à Doha, où il devrait rencontrer le cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, afin de «réaffirmer le soutien total des Etats-Unis à la sécurité et la souveraineté du Qatar après l'attaque israélienne».

Cette frappe au cœur du pays médiateur entre Israël et le Hamas, qui abrite la plus grande base aérienne américaine de la région, avait provoqué de rares critiques de Donald Trump contre Israël. Le président américain avait assuré lundi à des journalistes dans le Bureau ovale qu'Israël «ne frappera pas au Qatar» une fois de plus.

Réunis lundi à Doha après l'attaque israélienne, les dirigeants arabes et musulmans ont appelé à «revoir les relations diplomatiques et économiques avec Israël et à engager des poursuites à son encontre».

Marco Rubio, lui, s'est montré pessimiste quant à la possibilité d'une solution «diplomatique» à Gaza, qualifiant le Hamas d'«animaux barbares» et en affichant un soutien indéfectible à l'Etat hébreu.

