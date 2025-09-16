Toute l’actu en direct 24h/24
Guerre au Proche-Orient : Benjamin Netanyahou rencontrera Donald Trump après son prochain discours aux Nations unies

Revenant sur la frappe à Doha qui a suscité de nombreuses condamnations, le Premier ministre israélien a affirmé qu'elle était «justifiée». [Debbie Hill/Pool via REUTERS]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Lors d'une conférence de presse ce mardi, Benjamin Netanyahou a annoncé son intention de rencontrer Donald Trump. Il est également revenu sur les bombardements israéliens qui ont frappé le Qatar la semaine dernière.

Egratignée après l'attaque israélienne à Doha la semaine dernière, la relation entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump n'est pourtant pas rompue. Ce mardi 16 septembre, le Premier ministre israélien a annoncé une rencontre prochaine avec le président américain.

«Trump m'a invité à la Maison Blanche, a déclaré Benjamin Netanyahou lors d'une conférence de presse. Je vais le rencontrer (...) après mon discours à l'ONU».

Revenant sur la frappe à Doha, qui visait des responsables du Hamas au Qatar et a suscité de nombreuses condamnations, le Premier ministre israélien a affirmé qu'elle était «justifiée».

«Le Qatar finance le Hamas»

«Le Qatar est lié au Hamas, il héberge le Hamas, il finance le Hamas. Il dispose de leviers puissants (qu'il pourrait actionner), mais il a choisi de ne pas le faire, a-t-il déclaré. Par conséquent, notre action était entièrement justifiée.»

Donald Trump, lui, s'était dit «très mécontent» de ces bombardements, formulant une rare réprimande à l'égard d'Israël. Le Qatar est non seulement un allié des Etats-Unis, mais également un médiateur dans les négociations en vue d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Sur le même sujet Guerre au Proche-Orient : le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, en Israël après les frappes au Qatar Lire

Lundi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio, en visite dans l'Etat hébreu, a toutefois réaffirmé le «soutien indéfectible» de Washington pour éliminer le Hamas. Il s'est ensuite rapidement rendu au Qatar où il a rencontré l'émir Tamim ben Hamad Al-Thani afin de le convaincre de poursuivre son rôle de médiateur pour tenter de mettre fin à la guerre à Gaza.

